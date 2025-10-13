التعليم العالي تحدد آلية اعتماد مقررات الطلاب المنقطعين عن الدراسة خلال سنوات الثورة السورية

دمشق-سانا

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً حدد بموجبه الحالات التي يمكن فيها اعتماد المقررات التي تقدم بها الطلاب المنقطعون عن الدراسة خلال سنوات الثورة السورية.

وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، تُعتمد المقررات التي تقدم بها الطلاب المنقطعون بسبب الثورة وفق القرار رقم 95 لعام 2025 في الحالات الآتية:

_ الطالب الراسب في سنته والذي لم يستنفد فرص الرسوب.

_الطالب المستجد الذي قدم مقررات الفصلين الأول والثاني في الفصل الأول أو في الفصل الثاني، على أن يتم احتساب العام الدراسي 2024 – 2025 كاملاً من حياته الجامعية،

ولا تعتمد نتائج المقررات التي لها جزء عملي في حال لم يكن قدم الطالب العملي.

وحسب القرار، لا يستفيد من أحكامه الطالب المستنفد، ويطالب بإعادة المقررات وفق التعليمات التنفيذية لمرسوم الاستنفاد.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتعزيز النظام التعليمي في سوريا ، وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب للعودة إلى التعليم الجامعي واستكمال مسيرتهم الأكاديمية.

يذكر أن القرار رقم 95 لعام 2025 الصادر في شهر كانون الأول الماضي، يسمح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، المنقطعين بسبب الثورة منذ عام 2011 وحتى تاريخه، بالتقدم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.