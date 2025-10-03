الكتاب التفاعلي.. خطوة نحو التحول الرقمي التعليمي

دمشق-سانا

أطلق المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية والتعليم السورية النسخة الرقمية من الكتاب التفاعلي، الذي يهدف إلى تنمية مهارات التفكير العليا للطلاب السوريين داخل سوريا وخارجها.

ويُتيح الكتاب لأي طفل في العالم الوصول إليه عبر الإنترنت، ويمكّن الطالب من التعلّم الذاتي، ويتيح فرص التفاعل المباشر، كما يعد مصدر فائدة للمعلمين.

وأشار وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في تصريح إلى أن الإطلاق يتضمن تحقيق نقطتين أساسيتين وهما حق الطفل في الوصول إلى التعليم من خلال الكتاب التفاعلي والمنصة التربوية، التي تمكن أي طفل داخل سوريا وخارجها من الوصول إلى المنهاج التفاعلي السوري، إضافة إلى حق الطفل بتعلم نوعي.

وبين الوزير تركو أن الوزارة تقوم حالياً بإعادة ترميم المدارس المدمرة وتأمين المقاعد والمناهج، ولكن في ذات الوقت تعمل على تأمين تعليم نوعي لكل طفل و ضمان دخوله إلى العالم الرقمي بتطوير التعليم وربطه بالذكاء الاصطناعي، وحقه في الحصول على تعليم يستطيع من خلاله تنمية مهاراته الذاتية، وكل ذلك مؤمن من خلال النسخة التفاعلية.

ولفت الوزير تركو إلى أن الكتاب التفاعلي يجعل التعليم أسهل وصولاً وأكثر حماساً بالنسبة للطلاب، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير المنصة التربوية التعليمية بإضافة المخابر التي تساعد في دروس الكيمياء والعلوم والرياضيات.

ووفق الوزير تركو يتم التخطيط لإصدار نسخة مطورة من هذه الكتب، تتكامل مع مصادر تعليمية متقدمة ومختبرات افتراضية ثلاثية الأبعاد لتعزيز تجربة التعلّم التفاعلية.

ويُعتبر هذا الإطلاق الذي جرى أمس في المختبر الافتراضي ثلاثي الأبعاد بدمشق، بحضور وزيري المالية والاتصالات وتقانة المعلومات ومحافظ دمشق ورئيس مجلس الدولة، خطوة أولى في التحول الرقمي التعليمي في سوريا، إضافة إلى دوره في تعزيز المهارات الرقمية، والاستقلالية، والثقة بالنفس، وتقوية الذاكرة، مع إمكانيات التفاعل الشخصي عبر الرسم، والتلوين، والكتابة، والحفظ.

كما يأتي إطلاق الكتاب في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية مرنة، ومتاحة للطلاب في أي وقت ومكان.