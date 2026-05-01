وزير التعليم العالي: العامل أساس أي مشروع وطني ونسعى إلى دعم السوق بالكفاءات المتخصصة

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن العمال ركيزة أساسية في صمود مؤسسات الدولة، وشركاء حقيقيون في حماية الوطن وصناعة مستقبله، وأن الاستثمار في الإنسان العامل يشكل أساس أي عملية تنموية ناجحة.

وفي بيان بمناسبة يوم العمال العالمي، بيّن الوزير الحلبي عبر صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة، أن الاستثمار في الإنسان العامل هو أساس أي مشروع وطني للنهوض والتقدم، وأن تطوير التعليم العالي والبحث العلمي يستهدف بالدرجة الأولى إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، وربط المعرفة بالإنتاج، وتمكين المؤسسات من أداء دورها التنموي بكفاءة واقتدار.

ولفت الوزير الحلبي، إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ بيئة أكاديمية وتعليمية حديثة تواكب متطلبات التنمية، وتسهم في دعم سوق العمل بالكفاءات المتخصصة، وتعزز التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، بما يرسّخ دور التعليم العالي كشريك فاعل في مسارات التعافي وإعادة البناء، وصناعة المستقبل.

وتوجه الوزير الحلبي في هذه المناسبة، بالتحية لجميع العاملين في الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، وكل عاملٍ في ميادين الوطن، مؤكداً أن بسواعدهم وعقولهم وإخلاصهم تستمر مسيرة البناء، وتتعزز ثقة سوريا بقدرتها على النهوض والتقدم، وأن سوريا ماضية بثبات بعزيمة أبنائها العاملين نحو مستقبل أكثر قوة واستقراراً وازدهاراً.

ويُحتفل في الأول من أيار بعيد العمال سنوياً، بوصفه مناسبة تُبرز مكانة الطبقة العاملة ودورها المحوري في التنمية، ويأتي احتفال هذا العام في ظل جهود متواصلة لإعادة الإعمار وتعزيز الإنتاج، حيث يشكّل العمال الركيزة الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد وترسيخ الاستقرار الاجتماعي.