افتتاح مدرسة بني مسيفرة الخامسة للتعليم الأساسي في ريف درعا بعد تأهيلها

IMG 8717 افتتاح مدرسة بني مسيفرة الخامسة للتعليم الأساسي في ريف درعا بعد تأهيلها

درعا-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة درعا اليوم، مدرسة بني مسيفرة الخامسة للتعليم الأساسي “حلقة أولى” في بلدة المسيفرة بريف المحافظة الشرقي، بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بالكامل لاستقبال التلاميذ مع بداية العام الدراسي الجديد.

IMG 8747 افتتاح مدرسة بني مسيفرة الخامسة للتعليم الأساسي في ريف درعا بعد تأهيلها

وأشار محافظ درعا أنور الزعبي، ومدير التربية والتعليم في درعا محمد سليمان الكفري عقب افتتاح المدرسة، إلى أهمية دعم العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبناء المنطقة، بما يسهم في تحسين الواقع التعليمي، وتخفيف الازدحام في المدارس القريبة.

ويأتي افتتاح المدرسة، ضمن خطة التوسع في الأبنية المدرسية وتأمين بيئة تعليمية مناسبة، حيث تضم عدداً من الصفوف المجهزة بكل المستلزمات الضرورية لاستيعاب التلاميذ، بما يضمن انطلاقة تعليمية منظمة.

وتواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة درعا تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل عدد من المدارس في مختلف مناطق المحافظة، بهدف رفع مستوى العملية التربوية وتوفير ظروف ملائمة للطلاب والمعلمين.

IMG 8682 افتتاح مدرسة بني مسيفرة الخامسة للتعليم الأساسي في ريف درعا بعد تأهيلها
IMG 8737 افتتاح مدرسة بني مسيفرة الخامسة للتعليم الأساسي في ريف درعا بعد تأهيلها
IMG 8743 افتتاح مدرسة بني مسيفرة الخامسة للتعليم الأساسي في ريف درعا بعد تأهيلها

