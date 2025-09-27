كلية السياحة تنظم جولة ثقافية تعريفية لطلابها في المتحف الوطني ودمشق القديمة

دمشق-سانا

نظمت كلية السياحة في جامعة دمشق، بالتعاون مع اتحاد غرف السياحة السورية، والمديرية العامة للآثار والمتاحف اليوم، جولة علمية ثقافية شملت المتحف الوطني، ومدينة دمشق القديمة، وذلك للتعريف بحضارة وتراث المدينة وسوريا العريقين، وذلك بمناسبة يوم السياحة العالمي.

نائب عميد الكلية للشؤون الإدارية والطلابية محمود الغفري، أوضح في تصريح لـ سانا، أن الفئة المستهدفة بالجولة هي طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا في الكلية، والمهتمون بالقطاع السياحي، وأن هذا النشاط يأتي ضمن برامج نشر الوعي السياحي وإبراز قيمته حول أهمية القطاع السياحي في سوريا.

بدوره، ذكر رئيس شعبة الأدلاء السياحيين في اتحاد غرف السياحة السورية محمود أرناؤوط، أن الهدف من الجولة التعريف بالمواقع الأثرية والتاريخية السياحية في سوريا، ولا سيما مواقع دمشق الأثرية لتعريف الطلاب بحضارتها وتوثيق التراث الثقافي والسياحي بجميع أشكاله، ما يسهم في ربط الجوانب الأكاديمية بالعملية.

ومن جانبه، اعتبر مدير عام الآثار والمتاحف أنس حج زيدان أن نشاطات كهذه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك لعلاقتها بتأهيل المواقع الأثرية التي تشكل وجهةً للسياح من الداخل والخارج.

ولفت عدد من طلاب كلية السياحة إلى ما تزخر به سوريا مهد الحضارات من مواقع تاريخية وأثرية تعتبر مقصداً وهدفاً للباحثين والسياح من أصقاع الأرض، معتبرين أن مثل هذه الجولات الاطلاعية تغني مخزونهم المعرفي حول الإرث الحضاري لبلدهم.

ويعد يوم السياحة العالمي الذي أُقرّ عام 1980 من قبل منظمة السياحة العالمية، فرصة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية السياحة في التنمية المستدامة، والتفاهم والتبادل الثقافي، والتأكيد على دورها في بناء جسور التواصل بين الشعوب لاستكشاف جمال العالم وتنويع الخبرات وإغناء الثقافات.