الوقف الحضاري والتنمية المستدامة.. محور محاضرة في ثقافي العدوي

دمشق-سانا

ركزت المحاضرة التي ألقتها الدكتورة عزة الرباط في المركز الثقافي العربي بالعدوي أمس الأربعاء، على أهمية ودور الوقف خلال التاريخ في تحقيق التكافل، وحل المشكلات الاجتماعية.

الوقف الحضاري ودوره في التنمية المستدامة

المحاضرة التي جاءت بعنوان “الوقف الحضاري والتنمية المستدامة” عرّفت من خلالها الربّاط الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وحكمه جائز عند جميع الفقهاء، لكن تفاصيل أحكامه جميعها اجتهادية، ومنها ما استنبط من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأوضحت أن أنواع الوقف تتمثل في الوقف الخيري الذي يهدف فيه الواقف إلى التصدق في وجوه البر والإحسان، سواء على أشخاص مثل الفقراء، أو على جهات عامة كالمساجد، في حين يُعرّف الوقف الأهلي (الذري) بأنه الوقف الذي يخصص أولاً للواقف ثم لأبنائه ثم لأعمال البر، ويلتقي النوعان فيما يُعرف بالوقف المشترك.

واستعرضت الربّاط أركان الوقف، المتمثلة بالركن المادي والركن الشرعي أو العقد، مشيرةً إلى أن الولاية على الوقف حق مقرر شرعاً على كل عين موقوفة، ويشمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وعمرانية وثقافية.

تطور نظام الوقف وأثره الحضاري عبر العصور

تطرقت إلى المراحل التي مر بها الوقف قبل الإسلام، وخاصةً خلال الحضارات البابلية والفرعونية والرومانية، وخلال الإسلام، وفي تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر، مؤكدةً أن واقعه المعاصر في جميع الدول الإسلامية يشير إلى أنه يعاني من ضعف شديد.

وتوقفت الربّاط عند قوانين الوقف وأساليب استثمار وتنمية أمواله، موضحةً أن الوقف أسهم بشكل فاعل في تعزيز التنمية الاجتماعية في المدن والحواضر الإسلامية، حيث وُجّهت عوائده لغايات متعددة شملت إيواء الفقراء والمحتاجين واليتامى والأرامل والمطلقات وطلاب العلم وكبار السن وذوي الإعاقة ورعايتهم، إضافة إلى إنشاء أوقاف لتزويج الشباب والفتيات، وأخرى لإيواء العجزة والمساكين، فضلاً عن أوقاف مخصصة لتجهيز المتوفين، وأشارت إلى أن نظام الوقف أسهم كذلك في نشوء مدن وأحياء جديدة، من بينها القطيفة والصالحية.

يُشار إلى أن المحاضرة تأتي في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي في العدوي ضمن صالون اللغة العربية، أما الدكتورة الربّاط فهي أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة الإمام الأوزاعي ببيروت، شغلت مناصب علمية ومصرفية عديدة، كما أسهمت في إعداد الموسوعة العربية بموضوع الوقف والمصارف الإسلامية، ولها مشاركات علمية متعددة في سوريا ولبنان والكويت.