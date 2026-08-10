الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تنظم في دمشق ملتقى تعريفياً للراغبين بالانتساب إليها

دمشق-سانا‏

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نظمت الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، اليوم الإثنين، ملتقى تعريفياً بالجامعة، وكلياتها ‏وبرامجها الأكاديمية والتدريبية، بهدف استقطاب الطلبة الراغبين بالانتساب لها هذا العام، ‏والإجابة عن استفساراتهم.‏

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واستعرض المشاركون بالملتقى، الذي عقد في دار الأوبرا بدمشق، شروط ومعدلات القبول ‏في كليات ومعاهد الجامعة، والمسارات الأكاديمية والعسكرية المعتمدة، وفحوصات التقدم، ‏ومدة وتفاصيل الدراسة في كل منها، والميزات المقدمة لطلاب الجامعة.‏

خطوة جديدة نحو آفاق العلم والمعرفة

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد وائل الخالد، في تصريح لمراسل سانا أن القبول في ‏الجامعة يتم عبر مفاضلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علماً أن الحد الأدنى للتقدم ‏لهذه المفاضلة هو 70% للكليات “الحربية البرية” و”الحربية البحرية” و”الحربية الجوية” ‏و”العلوم الإنسانية والإدارية”، و85% للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.‏

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وأشار الخالد إلى أن العدد المطلوب للدفعة الأولى حوالي 2000 طالب، لافتاً إلى إمكانية ‏تقدم الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة هذا العام وفي العامين السابقين ‏للمفاضلة، وأن الميزات المتاحة للطلاب تشمل راتباً شهرياً يرتفع تدريجياً، إضافة إلى ‏تأمين المبيت والطعام، وإجازات أسبوعية منتظمة.‏

من جهته بين رئيس لجنة تأسيس الجامعة اللواء الدكتور سليم إدريس، أن الأكاديمية ‏العسكرية العليا التي تضم كليات القيادة والأركان، والحرب العليا، والدفاع الوطني، تشكل ‏صروحاً مهمة ترفد القوات المسلحة بضباط مؤهلين علمياً وعسكرياً، بعد اجتيازهم سنوات ‏الدراسة ومتابعة الدورات المتخصصة بالأكاديمية.‏

وأوضح اللواء إدريس أن كلية الدفاع الوطني تضطلع بدور محوري في إعداد وتدريب ‏القيادات الوطنية، لتنسيق إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة خلال الأزمات والطوارئ ومواجهة ‏التحديات الخارجية والكوارث الطبيعية.‏

الخبرات العلمية والعسكرية في الجامعة

بدوره، بيّن المشارك في الملتقى محمد سويد، أن الالتحاق بالجامعة الوطنية للعلوم ‏الدفاعية يمثل فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات والمعارف العسكرية، باعتبار الجامعة ‏مساحة للطموح وبناء المستقبل في خدمة البلاد، مشيراً إلى رغبته في التخصص ‏بالمجالات الإدارية التي تتناسب مع اهتماماته وطموحاته المستقبلية.‏

كما أوضح المشارك يحيى رمضان، أن الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تتيح للمنتسبين ‏إليها تحقيق عدة أهداف ومكتسبات، في مقدمتها الحصول على الخبرة العلمية والعسكرية ‏معاً، معرباً عن تطلعه للانضمام إلى صرح علمي عسكري يساهم في إعداده ليكون جزءاً ‏من مستقبل البلاد الجديد.‏

أما المشارك مشعل الحاجي، فأشار إلى أن رغبته بالاطلاع على ميزات الجامعة ‏وبرامجها، دفعته للمشاركة في الملتقى والتعرف على تفاصيلها عن قُرب، معرباً عن أمله ‏بالالتحاق في صفوف الجامعة، لما يمثله ذلك من شرف عظيم في خدمة البلاد.‏

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وتعد الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية المحدثة في تموز الماضي، بموجب المرسوم ‏رقم147، صرحاً أكاديمياً متخصصاً في مجالات العلوم الدفاعية، يهدف إلى بناء بيئة ‏تعليمية وبحثية تواكب متطلبات التطور في المجالات العسكرية.‏

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وتتكون الجامعة من الأكاديمية العسكرية العليا التي تضم كليات الدفاع الوطني، والحرب ‏العليا، والقيادة والأركان.‏

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كما تضم الجامعة الكلية الحربية الجوية، والكلية الحربية البحرية، والكلية الحربية البرية، ‏وكلية العلوم الإنسانية والإدارية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمعاهد ‏التقانية العسكرية.‏