التعليم العالي توحّد الرسوم الجامعية للمستجدين الحاصلين على الثانوية في سوريا أو خارجها

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أنه سيتم توحيد الرسوم الجامعية للطلاب السوريين المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل سوريا أو خارجها، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذه الخطوة تهدف إلى استقطاب الكفاءات العلمية، وتعزيز دور الجامعات السورية كحاضنة لأبناء الوطن.

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار الوطني يأتي ليؤكد أن الجامعات السورية بيت لجميع أبنائها، بلا تمييز بين من أكمل تعليمه داخل الوطن أو في دول أخرى، في رسالة واضحة ترحب بعودة الطلاب السوريين من الخارج إلى مقاعد جامعاتهم، ليكونوا جزءاً فاعلاً في بناء مستقبل سوريا.

ووفق التقويم الجامعي الصادر عن الوزارة، يبدأ دوام الجامعات الحكومية للفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026 في الرابع عشر من شهر تشرين الأول القادم.