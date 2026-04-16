واقع الحرف التراثية في حمص وسبل تطويرها ضمن جلسة حوارية

حمص-سانا

ناقشت جلسة حوارية حملت عنوان “الحرف التراثية: الواقع والآفاق”، واقع الحرف التراثية في محافظة حمص وسبل الحفاظ عليها وتطويرها، بمشاركة عدد من الحرفيين والمهتمين بالشأن التراثي، وذلك في قاعة المعارض بالمركز الثقافي في حمص.

وتناولت الجلسة التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن فعاليات أسبوع “التراث المادي” الذي تنظمه مديرية ثقافة حمص، عدداً من المحاور المتعلقة بالحرف التراثية، من بينها التعريف بهذه الحرف وتاريخها وأهميتها الثقافية والحضارية، إضافة إلى بحث آليات الحفاظ عليها وضمان استمراريتها عبر نقل الخبرات إلى الأجيال الشابة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الحرفيين، وطرح مقترحات لدعم هذه المهن وتطويرها وتعزيز حضور منتجاتها في الأسواق المحلية.

وأكد رئيس اتحاد الحرفيين في حمص أمير عبّارة في تصريح لمراسلة سانا، أن الجلسة شكلت فرصة للتعريف باتحاد الحرفيين وهيكليته وآلية عمله، وتوضيح عدد من المفاهيم المرتبطة بدوره، مشيراً إلى أنه جرى خلال الجلسة نقاش موسع حول واقع المهن التراثية وأهمية تعزيز تعاون الحرفيين، وتنظيم عملهم ضمن إطار مهني منظم يتيح لهم طرح مطالبهم والدفاع عن مصالحهم.

ولفت عبّارة إلى مناقشة التغيرات الاقتصادية التي شهدها المجتمع، والانتقال إلى اقتصاد السوق الحر، وما رافق ذلك من تبدلات في دور النقابات والاتحادات المهنية بعد التحرير، إضافة إلى بحث آليات تسويق المنتجات الحرفية والاستفادة من تجارب مجتمعات مشابهة، مؤكداً استعداد الاتحاد لتسجيل الحرفيين أصحاب المهن التراثية في حمص مجاناً فور إثبات خبراتهم وعملهم في هذا المجال.

بدورها أوضحت مشرفة قسم التراث في مديرية ثقافة حمص آية اسليم، أن الجلسة تأتي ضمن فعاليات أسبوع التراث المادي، وتهدف إلى تسليط الضوء على الحرف التراثية وتعزيز حضورها الثقافي والتعريف بقيمتها الحضارية، والعمل على دعم استمراريتها وتمكين العاملين فيها.

من جهتها، أكدت المشاركة ليندا حاتزوق دبجن، أهمية هذه الجلسة لكونها أتاحت للحرفيين فرصة التواصل المباشر مع المعنيين في اتحاد الحرفيين، وطرح الصعوبات والتحديات التي تواجههم، والتعرف إلى آليات التعاون بما يسهم في تنظيم العمل وتحسين عمليات الإنتاج والتسويق.

ويستمر أسبوع التراث المادي حتى العشرين من نيسان الجاري، ويتضمن عدداً من الأنشطة الثقافية، من بينها محاضرات متخصصة وزيارة ميدانية لطلاب يافعين إلى مملكة قطنا الأثرية للتعريف بالتراث الحضاري للمنطقة.