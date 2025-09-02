سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم

دمشق-سانا

بحث وزير التربية السوري محمد عبد الرحمن تركو، مع نظيره التركي يوسف تكين والوفد المرافق، في دمشق اليوم، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم، ولا سيما التعليم المهني.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة بحضور القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق برهان كور أوغلو، عدة محاور منها ترميم المدارس المدمرة في سوريا والتحديات التي تواجه الطلاب السوريين العائدين من تركيا والإجراءات التي تسهل عودتهم وسرعة دمجهم بالمنهاج السوري، إضافة إلى بحث ملف التعليم المهني وتبادل الخبرات في هذا المجال بين سوريا وتركيا وآليات تحسينه.

كما ناقش الجانبان تسهيل عملية تصديق الشهادات للطلاب القادمين من تركيا، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم في كلا البلدين وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التعليم والتقنيات التعليمية.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات لتحقيق مصلحة الطلبة وتحسين جودة التعليم في كلا البلدين، بما ينسجم مع تطلعات الوزارتين لتعزيز العلاقات التاريخية وتطوير قطاع التعليم خدمة للمجتمعين السوري والتركي.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية وقعت في العاشر من تموز الماضي مع نظيرتها التركية في دمشق بروتوكولاً للتعاون المشترك في مجال التعليم، والبدء بترميم المدارس المدمرة في سوريا، وتوسيع فرص التعليم أمام الشباب السوري، وتوطيد الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين.