وفد أممي في حماة يستمع لشهادات أهالي المغيبين قسراً على يد النظام البائد

حماة-سانا‏

التقى وفد من الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عدداً من أهالي المعتقلين والمغيبين قسراً ‌‏من قبل النظام البائد بمدينة حماة، واستمع إلى شهادات الأهالي حول ‏ظروف تغييب أبنائهم، ‏ومطالبهم بكشف مصيرهم وتحقيق العدالة.‏

وأوضحت الباحثة الحقوقية والفائزة بعضوية مجلس الشعب عن محافظة حماة نور ‌‏عربو في تصريح لـ سانا، أن اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الدورية للاطلاع على ‌‏واقع حقوق الإنسان في المحافظة، مشيرة إلى أن اللقاء ضم ممثلين عن مكتب ‌‏التوثيق في الأمم المتحدة، وعدداً من أهالي الضحايا المفقودين والمختفين قسراً، ‏وشهوداً على المجازر واستخدام السلاح الكيميائي المحرم دولياً والتي ارتكبها ‌‏النظام البائد خلال السنوات الماضية.‏

وأضافت: إن النقاشات تمحورت حول ضرورة الإسراع بمحاسبة الجناة، وكشف ‌‏الحقائق، وتعويض ذوي الضحايا، وكشف مصير المفقودين، والتحديات التي ‌‏تواجه المسار القضائي، والعدالة الانتقالية، ولا سيما التحديات القانونية التي تواجه ‌‏عمل الهيئة الوطنية للمفقودين وهيئة العدالة الانتقالية، اللتين تم تشكيلهما بمراسيم ‏رئاسية، والعديد من النقاط والقضايا بهذا الشأن.‏

وأفاد ابن الشهيد نعمان عوفة، البراء، بأن النظام البائد اعتقل والده عدة مرات، ‌‏آخرها عام 2011، ووردت أنباء بنقل أبيه إلى عدة سجون ومعتقلات، منها مطار ‌‏حماة، وسجن صيدنايا، قبل تصفيته، مطالباً بتحديد ومعرفة التفاصيل والظروف ‌‏التي مر بها أبوه وباقي المعتقلين، إلى جانب الاطمئنان على مسار العدالة الانتقالية ‌‏خلال الفترة المقبلة.‏

وأوضحت رغد الخدام شقيقة المعتقل لؤي، أنه تمت مطالبة الوفد الأممي بمعرفة ‌‏موضوع أساسي عن مصير المعتقلين والمغيبين قسراً، في ظل غياب أي معلومة ‌‏مؤكدة عن مصائر الكثيرين منهم، مشيرة إلى أن الوفد أكد أن هناك مساعي ‌‏وإجراءات حالياً للكشف عن مصير المختفين قسراً ومحاسبة الجناة.‏

ويأتي اللقاء في إطار متابعة المنظمة الدولية لملف المفقودين والمغيبين في سوريا ‌‏بالتوازي مع جهود حكومية وأهلية لمعرفة مصائرهم ومحاسبة المجرمين، وذلك ‌‏ضمن مسار العدالة الانتقالية.‏