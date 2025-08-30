وزير التربية: نسبة نجاح الطلاب النظاميين بالشهادة الثانوية العلمي 75.5% والأدبي 54.9%

دمشق-سانا



أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم، نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، وبلغت نسبة نجاح الطلاب النظاميين في الفرع العلمي 75.5%، وفي الفرع الأدبي 54.9%.



وأكد وزير التربية والتعليم محمد تركو في تصريح لـ سانا أن النتائج صدرت على التطبيق الرسمي المعتمد من الوزارة والمعمّم على صفحاتها الرسمية.



وأوضح وزير التربية أن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة بلغ 354075 طالباً وطالبة.



وبين الوزير تركو أن نسبة نجاح الطلاب النظاميين في الفرع العلمي بلغت 75.5% ونسبة نجاح الطلاب الأحرار 55.6%، وفي الفرع الأدبي بلغت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 54.9% ونسبة نجاح الطلاب الأحرار 24.1%.



وأضاف وزير التربية: في الثانوية الشرعية بلغت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 77.5% ونسبة نجاح الطلاب الأحرار 57%، وفي الثانوية المهنية بلغت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 32.9% ونسبة نجاح الطلاب الأحرار 19.9%.



وشكر وزير التربية الكوادر التربوية والتعليمية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات الشريكة على جهودهم الاستثنائية في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.