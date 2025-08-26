جامعة حلب تفتتح أول صيدلية افتراضية لتدريب طلاب الصيدلة

حلب-سانا

افتتحت جامعة حلب اليوم أول صيدلية افتراضية في المحافظة، بالتعاون مع 30 شركة دوائية وطنية، وذلك في مبنى كلية الصيدلة بهدف تدريب وتأهيل الطلاب مهنياً في مرحلة ما قبل التخرّج.

وأوضح عميد كلية الصيدلة وسيم عبد الواحد في تصريح لمراسل سانا، أن الصيدلية الافتراضية تمثل نموذجاً متقدماً يحاكي الصيدلية الواقعية، بحيث تمكّن الطلاب وتكسبهم الخبرات العملية في مجال صرف الأدوية والتعامل مع بعض الحالات السريرية البسيطة ونظام إدارة الصيدلية.

وأضاف عبد الواحد: إن الهدف من المشروع هو بناء جسر بين الدراسة الأكاديمية والعمل على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الصيدلية تضم قاعة محاضرات للتكامل بين الجانب النظري والتدريب العملي، بما يضمن إكساب الطلاب المهارات الأساسية قبل مباشرة العمل بعد التخرّج.

من جانبه، اعتبر ممثل إحدى الشركات الدوائية محمد عبد العزيز أن المشروع يشكل فرصة لتعريف الطلاب بواقع المهنة والمنتجات الدوائية الوطنية، ما يسهم في دخولهم سوق العمل بجاهزية أكبر.

الطالب حسن علوش، أوضح أن الصيدلية الافتراضية تقدم تدريباً عملياً شاملاً في مجالات التعامل مع المريض وإدارة الصيدلية وصرف الوصفات الدوائية، ما يعزز ثقة الطالب بخبراته.

وشارك في إطلاق المشروع رئيس جامعة حلب أسامة رعدون، ومدير صحة حلب محمد وجيه جمعة، ونقيب صيادلة حلب عادل محمد.

