انطلاق فعاليات “بازار الوادي” للأعمال اليدوية والمنتجات ‏المحلية بريف حمص الغربي

حمص-سانا
تحت شعار “من الوادي إلى كل سوريا”، انطلقت اليوم الثلاثاء في فندق الوادي بقرية المشتاية بريف حمص الغربي، فعاليات ”بازار الوادي” للأعمال اليدوية والمنتجات المحلية، بمشاركة عددٍ من أصحاب المشاريع والحرفيين والمنتجين من قرى الوادي، بهدف دعم منتجاتهم والتعريف بها، وفتح فرص أوسع أمامهم، لتسويقها والوصول إلى المستهلكين.
البازار الذي تحتضنه صالة المواسم في الفندق يستمر حتى يوم غد، يشهد مشاركة نحو 30 جناحاً، ويتضمن معروضات متنوعة من الحِرف اليدوية والمنتجات المحلية والحلويات المنزلية والمؤونة والمنتجات الطبيعية، ويستقبل زواره من الساعة 11:30 صباحاً وحتى 8:30 مساءً.
البازار يهدف دعم المنتج المحلي
وفي تصريحاتٍ لـ سانا أوضح أحد منظمي الفعالية فادي الشماس وهو مغترب في ألمانيا عاد إلى سوريا مؤخراً، أن البازار يأتي في إطار مبادرة تهدف لدعم المنتج المحلي، وإظهار تنوعه وجودته والتعريف به أمام الزوار، وأصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين، وإظهار ما يمتلكه أبناء المنطقة من منتجات وحِرف والأعمال اليدوية المصنوعة من القصب والكروشيه وأعمال السنارة، بمشاركة عددٍ من الحرفيين والفنانين والمنتجين المحليين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من وسائل التسويق الحديثة والمنصات الرقمية للتعريف بالمشاريع والفعاليات والمنتجات المحلية.
كما أوضحت أولغا شمّاس من قرية عين الباردة وتعمل في صناعة الصابون الطبيعي الطبي والعلاجي، أن مشاركتها تهدف لعرض منتجات طبيعية تعتمد على مكونات من البيئة المحلية، مشيرةً لاستخدام زيت الزيتون واللافندر وزيت اللوز الحلو والورود والزهور في صناعة منتجاتها، معربةً عن تطلعها إلى إيصال روائح الوادي ومنتجاته لكل العالم.
التعريف بالحِرف المحلية التراثية التي لا تزال موجودة
من جهته، نوه السائح الألماني لوثار تريدر شميت بأهمية هذه الفعاليات في تنشيط السياحة والتعريف بالمقومات السياحية والثقافية للمنطقة، فإقامة مثل هذه الأسواق تساعد الزوار لاكتشاف المنتجات والحِرف التقليدية التراثية المحلية، مبيناً أن البازار أتاح له فرصة التعرف على منتجات وحِرف غير موجودة في بلده، وبعضها من الحِرف التي لا تزال حاضرة بالمنطقة واندثرت في دولٍ أخرى.
ويأتي تنظيم البازار ضمن جهود دعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والأعمال المنزلية، وتشجيع المنتجات المحلية وتسويقها، للحفاظ على الحرف التقليدية، وإتاحة فرص جديدة أمام المنتجين للتعريف بأعمالهم والوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، وإبراز المقومات السياحية والثقافية والطبيعية التي تتميز بها قرى الوادي.