انطلاق فعاليات “بازار الوادي” للأعمال اليدوية والمنتجات ‏المحلية بريف حمص الغربي

حمص-سانا‏

تحت شعار “من الوادي إلى كل سوريا”، انطلقت اليوم الثلاثاء ‏في فندق الوادي بقرية المشتاية بريف حمص الغربي، فعاليات ‌‏”بازار الوادي” للأعمال اليدوية والمنتجات المحلية، بمشاركة ‏عددٍ من أصحاب المشاريع والحرفيين والمنتجين من قرى ‏الوادي، بهدف دعم منتجاتهم والتعريف بها، وفتح فرص أوسع ‏أمامهم، لتسويقها والوصول إلى المستهلكين‎.‎

البازار الذي تحتضنه صالة المواسم في الفندق يستمر حتى يوم غد، ‏يشهد مشاركة نحو 30 جناحاً، ويتضمن معروضات متنوعة من ‏الحِرف اليدوية والمنتجات المحلية والحلويات المنزلية والمؤونة ‏والمنتجات الطبيعية، ويستقبل زواره من الساعة 11:30 صباحاً ‏وحتى 8:30 مساءً‎.‎

البازار يهدف دعم المنتج المحلي

وفي تصريحاتٍ لـ سانا أوضح أحد منظمي الفعالية فادي ‏الشماس وهو مغترب في ألمانيا عاد إلى سوريا مؤخراً، أن ‏البازار يأتي في إطار مبادرة تهدف لدعم المنتج المحلي، وإظهار ‏تنوعه وجودته والتعريف به أمام الزوار، وأصحاب المشاريع ‏الصغيرة والحرفيين، وإظهار ما يمتلكه أبناء المنطقة من ‏منتجات وحِرف والأعمال اليدوية المصنوعة من القصب ‏والكروشيه وأعمال السنارة، بمشاركة عددٍ من الحرفيين ‏والفنانين والمنتجين المحليين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من ‏وسائل التسويق الحديثة والمنصات الرقمية للتعريف بالمشاريع ‏والفعاليات والمنتجات المحلية‎.‎

كما أوضحت أولغا شمّاس من قرية عين الباردة وتعمل في ‏صناعة الصابون الطبيعي الطبي والعلاجي، أن مشاركتها تهدف ‏لعرض منتجات طبيعية تعتمد على مكونات من البيئة المحلية، ‏مشيرةً لاستخدام زيت الزيتون واللافندر وزيت اللوز الحلو ‏والورود والزهور في صناعة منتجاتها، معربةً عن تطلعها إلى ‏إيصال روائح الوادي ومنتجاته لكل العالم‎.‎

التعريف بالحِرف المحلية التراثية التي لا تزال موجودة

من جهته، نوه السائح الألماني لوثار تريدر شميت بأهمية هذه ‏الفعاليات في تنشيط السياحة والتعريف بالمقومات السياحية ‏والثقافية للمنطقة، فإقامة مثل هذه الأسواق تساعد الزوار ‏لاكتشاف المنتجات والحِرف التقليدية التراثية المحلية، مبيناً أن ‏البازار أتاح له فرصة التعرف على منتجات وحِرف غير ‏موجودة في بلده، وبعضها من الحِرف التي لا تزال حاضرة ‏بالمنطقة واندثرت في دولٍ أخرى‎.‎

ويأتي تنظيم البازار ضمن جهود دعم الحرفيين وأصحاب ‏المشاريع الصغيرة والأعمال المنزلية، وتشجيع المنتجات المحلية ‏وتسويقها، للحفاظ على الحرف التقليدية، وإتاحة فرص جديدة ‏أمام المنتجين للتعريف بأعمالهم والوصول إلى شريحة أوسع من ‏المستهلكين، وإبراز المقومات السياحية والثقافية والطبيعية التي ‏تتميز بها قرى الوادي‎.‎