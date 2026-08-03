المركزي: تمديد ساعات العمل بمنافذ السورية للبريد في دير ‏الزور والرقة والحسكة

دمشق-سانا
أعلن مصرف سوريا المركزي تمديد ساعات العمل في منافذ المؤسسة السورية للبريد بمحافظات دير الزور والرقة والحسكة لتسهيل إجراءات سحب العملة السورية القديمة.
وأوضح المصرف عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين أن ساعات العمل في منافذ السورية للبريد في المحافظات الثلاث أصبحت بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 7:30 مساءً لغاية يوم الخميس المقبل الموافق لـ 6/8/2026.
وأكد المصرف أن الإعلان يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين من أجل تقديم طلبات سحب العملة السورية القديمة في المحافظات المذكورة، وبالتنسيق بين المصرف المركزي والمؤسسة السورية للبريد.
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن أمس الأحد عن إتاحة سحب العملة السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من اليوم الأحد 2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 من خلال جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات كافةً، دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.