المركزي: تمديد ساعات العمل بمنافذ السورية للبريد في دير ‏الزور والرقة والحسكة

دمشق-سانا

أعلن مصرف سوريا المركزي تمديد ساعات العمل في منافذ ‏المؤسسة السورية للبريد بمحافظات دير الزور والرقة والحسكة ‏لتسهيل إجراءات سحب العملة السورية القديمة‎.‎

وأوضح المصرف عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين أن ‏ساعات العمل في منافذ السورية للبريد في المحافظات الثلاث ‏أصبحت بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 7:30 ‏مساءً لغاية يوم الخميس المقبل الموافق لـ 6/8/2026‌‎.‎

وأكد المصرف أن الإعلان يهدف إلى تسهيل الإجراءات ‏للمواطنين من أجل تقديم طلبات سحب العملة السورية القديمة ‏في المحافظات المذكورة، وبالتنسيق بين المصرف المركزي ‏والمؤسسة السورية للبريد‎.‎

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن أمس الأحد عن إتاحة ‏سحب العملة ‏السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية ‏الجديدة ‏لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من اليوم الأحد ‌‏2026-‌‏8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 من خلال ‏جميع ‏المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد ‏في المحافظات كافةً، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو ‏نفقات‎.‎