المركزي: تمديد ساعات العمل بمنافذ السورية للبريد في دير ‏الزور والرقة والحسكة

photo 2026 04 24 01 00 14 860x573 1 المركزي: تمديد ساعات العمل بمنافذ السورية للبريد في دير ‏الزور والرقة والحسكة

دمشق-سانا

أعلن مصرف سوريا المركزي تمديد ساعات العمل في منافذ ‏المؤسسة السورية للبريد بمحافظات دير الزور والرقة والحسكة ‏لتسهيل إجراءات سحب العملة السورية القديمة‎.‎

وأوضح المصرف عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين أن ‏ساعات العمل في منافذ السورية للبريد في المحافظات الثلاث ‏أصبحت بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 7:30 ‏مساءً لغاية يوم الخميس المقبل الموافق لـ 6/8/2026‌‎.‎

وأكد المصرف أن الإعلان يهدف إلى تسهيل الإجراءات ‏للمواطنين من أجل تقديم طلبات سحب العملة السورية القديمة ‏في المحافظات المذكورة، وبالتنسيق بين المصرف المركزي ‏والمؤسسة السورية للبريد‎.‎

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن أمس الأحد عن إتاحة ‏سحب العملة ‏السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية ‏الجديدة ‏لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من اليوم الأحد ‌‏2026-‌‏8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 من خلال ‏جميع ‏المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد ‏في المحافظات كافةً، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو ‏نفقات‎.‎

مجموعة (AJi)الأردنية وشركة تالا السورية توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في سوريا
مياه دير الزور تباشر تأهيل محطة الطابية بالتعاون مع اليونيسف
قوى الأمن الداخلي تنتشر في مدينة الطبقة
رئيس اتحاد غرف التجارة لوفد من الرقة: واثقون بقدرتكم على استعادة الدور الاقتصادي للمحافظة
ورشة علمية تبحث دور السياسات النقدية في دعم ‏مسار التعافي والإنتاج في سوريا‎ ‎
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك