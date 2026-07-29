غرام الذهب ينخفض 250 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأربعاء، بمقدار 250 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله صباحاً.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 14900 ليرة سورية للمبيع، و14600 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12800 ليرة سورية للمبيع، و12500 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4007 دولارات.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.