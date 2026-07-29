غرام الذهب ينخفض 250 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

WSS0409 غرام الذهب ينخفض 250 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأربعاء، بمقدار 250 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره ‏الذي سجله صباحاً. ‎

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏14900 ليرة سورية ‏للمبيع، و14600 ليرة ‏للشراء.‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12800 ليرة سورية للمبيع، و12500 ‏ليرة للشراء. ‎

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4007 دولارات. ‎

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة ‏وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات. ‎

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