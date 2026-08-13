دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الإدارة المحلية- محافظتي حلب وحمص

مناقصةالإدارة المحلية دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الإدارة المحلية- محافظتي حلب وحمص

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع: تقديم وتوريد حاويات معدنية لصالح محافظة حلب ومحافظة حمص لصالح وزارة الإدارة المحلية – محافظة حلب / محافظة حمص بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 076-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 13-آب-2026.

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (8,000 $) ثمانية آلاف دولار أمريكي فقط لا غير ، تُقدم لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة.

التأمينات النهائية:

/10%/ من قيمة العقد، تُدفع خلال 15 يوم لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

حسب الملف المرفق بدفاتر الشروط.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

/180/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

حلب – حمص.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (076 – ع – 2026) وتاريخها (13-آب- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
(يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لاغير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في (27-أب-2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

photo 2026 08 13 11 51 52 دعوة لتقديم عروض أسعار بالسرعة الكلية لصالح وزارة الإدارة المحلية- محافظتي حلب وحمص
الشيباني يبحث مع ‏مساعد وزير خارجية اليابان ملفات إعادة الإعمار ‏والاستثمار
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مول تجاري بحي سيف الدولة في حلب
وزير الطاقة يبحث مع وفد تشيكي توسيع التعاون وفرص الاستثمار ‏
 المكتب الرئاسي في مجلس الشعب يناقش في اجتماعه الأول جدول أعمال المرحلة المقبلة
قوات الجيش العربي السوري تدخل بلدة المهدوم وسط استقبال الأهالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك