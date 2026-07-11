مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏

444A0812 مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏

دمشق-سانا

أكد مشاركون عرب وأجانب في المعرض الدولي ‏للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال” المقام ‏حالياً في دمشق، أن السوق السورية تشهد مرحلة ‏واعدة للنمو والاستثمار، معربين عن اهتمامهم ‏بتوسيع أعمالهم، وإطلاق منتجات جديدة، وإقامة ‏شراكات مع الشركات المحلية‎.‎
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‎وأجمع ممثلو الشركات المشاركة، في تصريحات‏ لـ سانا، على أن المعرض يشكل منصة مهمة ‏لاستكشاف فرص الاستثمار والتوسع في السوق ‏السورية، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتيح آفاقاً ‏واعدة لإطلاق منتجات جديدة، وإدخال تقنيات ‏حديثة، وبناء شراكات مع الشركات المحلية، بما ‏يسهم في تنشيط قطاع الصناعات التجميلية وتلبية ‏احتياجات السوق‎.‎
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وذكر مدير إحدى الشركات السعودية، نبراس ‏عثمان، في تصريحه، أن الهدف من مشاركة شركته، ‏المتخصصة في الحلول التقنية لقطاع التجميل، ‏التعريف بمنصة رقمية لإدارة صالونات التجميل ‏والحجوزات الإلكترونية، مبيناً أن اختيار السوق ‏السورية جاء نتيجة تزايد الاهتمام بالتقنيات الحديثة، ‏إلى جانب التوقعات بنمو قطاعي التجميل والسياحة ‏العلاجية خلال المرحلة المقبلة‎.‎
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وأوضح عثمان أن المنصة توفر حلولاً متكاملة ‏لإدارة المواعيد والفواتير والمنتجات والتسويق، ‏إضافة إلى خدمات الحجز الإلكتروني، وأن الإقبال ‏الذي شهدته الشركة خلال المعرض فاق التوقعات، ‏ويعكس استعداد السوق لتبني الحلول الرقمية‎.‎

منتجات جديدة وتبادل للخبرات

من جانبه، أوضح مدير إحدى الشركات الألمانية، ‏عبد الرحمن العويدات، أن المشاركة تستهدف تقديم ‏مفاهيم جديدة في صناعة العطور وتلبية الطلب ‏المتزايد على المنتجات الحديثة، لافتاً إلى أن ‏المعرض يشكل منصة لتبادل الخبرات والاطلاع ‏على أحدث الاتجاهات في القطاع‎.‎
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وأضاف العويدات: إن الشركة، بالتعاون مع خبراء ‏دوليين، طورت عطراً مستوحى من الجامع الأموي ‏في دمشق، في خطوة تعكس اهتمامها بتعزيز ‏حضورها في السوق السورية‎.‎

هيا الصوفي مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏

بدورها، أكدت مديرة المبيعات في إحدى الشركات ‏الإماراتية، هيا الصوفي، أن المعرض يمثل محطة ‏للإطلاق الرسمي للعلامة التجارية في السوق ‏السورية بالتعاون مع وكيلها المحلي، موضحة أن ‏الشركة تسعى إلى دراسة احتياجات السوق وتقديم ‏مجموعة من العلامات التجارية التي تلبي متطلبات ‏شرائح مختلفة من المستهلكين. ‎

تعزيز الحضور في السوق السورية

راتب المؤيد مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏

وفي السياق ذاته، ذكر راتب المؤيد، الوكيل المحلي ‏لإحدى العلامات التجارية البرازيلية في ‏مستحضرات التجميل، أن المشاركة تهدف إلى ‏التعريف بالعلامة التجارية، ودراسة احتياجات ‏السوق، وتعزيز التواصل مع المصنعين والشركات ‏المحلية، مشيراً إلى أن الدورة الحالية شهدت زيادة ‏ملحوظة في عدد الشركات العربية والأجنبية، بما ‏يعكس تنامي الاهتمام بقطاع الصناعات التجميلية في ‏سوريا‎.‎


‎وانطلقت فعاليات المعرض يوم الخميس الماضي في ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق، وتستمر حتى يوم ‏غد الأحد بمشاركة 195 شركة من سوريا وسبع ‏دول عربية وأجنبية هي: تركيا، والنمسا، والبرازيل، ‏والسعودية، ولبنان، والأردن، ومصر، متخصصة ‏في مستحضرات التجميل والعطور والعبوات ‏البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف والخدمات ‏المساندة‎.‎

444A0762 مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏
444A0763 مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏
444A0767 مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏
444A0789 مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏
444A0811 مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏
444A0829 مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏
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