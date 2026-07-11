مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏

دمشق-سانا
أكد مشاركون عرب وأجانب في المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال” المقام حالياً في دمشق، أن السوق السورية تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار، معربين عن اهتمامهم بتوسيع أعمالهم، وإطلاق منتجات جديدة، وإقامة شراكات مع الشركات المحلية.
وأجمع ممثلو الشركات المشاركة، في تصريحات لـ سانا، على أن المعرض يشكل منصة مهمة لاستكشاف فرص الاستثمار والتوسع في السوق السورية، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتيح آفاقاً واعدة لإطلاق منتجات جديدة، وإدخال تقنيات حديثة، وبناء شراكات مع الشركات المحلية، بما يسهم في تنشيط قطاع الصناعات التجميلية وتلبية احتياجات السوق.
وذكر مدير إحدى الشركات السعودية، نبراس عثمان، في تصريحه، أن الهدف من مشاركة شركته، المتخصصة في الحلول التقنية لقطاع التجميل، التعريف بمنصة رقمية لإدارة صالونات التجميل والحجوزات الإلكترونية، مبيناً أن اختيار السوق السورية جاء نتيجة تزايد الاهتمام بالتقنيات الحديثة، إلى جانب التوقعات بنمو قطاعي التجميل والسياحة العلاجية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عثمان أن المنصة توفر حلولاً متكاملة لإدارة المواعيد والفواتير والمنتجات والتسويق، إضافة إلى خدمات الحجز الإلكتروني، وأن الإقبال الذي شهدته الشركة خلال المعرض فاق التوقعات، ويعكس استعداد السوق لتبني الحلول الرقمية.
منتجات جديدة وتبادل للخبرات
من جانبه، أوضح مدير إحدى الشركات الألمانية، عبد الرحمن العويدات، أن المشاركة تستهدف تقديم مفاهيم جديدة في صناعة العطور وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الحديثة، لافتاً إلى أن المعرض يشكل منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات في القطاع.
وأضاف العويدات: إن الشركة، بالتعاون مع خبراء دوليين، طورت عطراً مستوحى من الجامع الأموي في دمشق، في خطوة تعكس اهتمامها بتعزيز حضورها في السوق السورية.
بدورها، أكدت مديرة المبيعات في إحدى الشركات الإماراتية، هيا الصوفي، أن المعرض يمثل محطة للإطلاق الرسمي للعلامة التجارية في السوق السورية بالتعاون مع وكيلها المحلي، موضحة أن الشركة تسعى إلى دراسة احتياجات السوق وتقديم مجموعة من العلامات التجارية التي تلبي متطلبات شرائح مختلفة من المستهلكين.
تعزيز الحضور في السوق السورية
وفي السياق ذاته، ذكر راتب المؤيد، الوكيل المحلي لإحدى العلامات التجارية البرازيلية في مستحضرات التجميل، أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالعلامة التجارية، ودراسة احتياجات السوق، وتعزيز التواصل مع المصنعين والشركات المحلية، مشيراً إلى أن الدورة الحالية شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات العربية والأجنبية، بما يعكس تنامي الاهتمام بقطاع الصناعات التجميلية في سوريا.
وانطلقت فعاليات المعرض يوم الخميس الماضي في مدينة المعارض الجديدة بدمشق، وتستمر حتى يوم غد الأحد بمشاركة 195 شركة من سوريا وسبع دول عربية وأجنبية هي: تركيا، والنمسا، والبرازيل، والسعودية، ولبنان، والأردن، ومصر، متخصصة في مستحضرات التجميل والعطور والعبوات البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف والخدمات المساندة.