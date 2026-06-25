سوريا تقدم ورقة عمل حول بناء منظومات حديثة للصحة النباتية وسلامة الغذاء بورشة في مسقط

مسقط-سانا

اختتمت اليوم أعمال الورشة التشاورية العربية حول حوكمة منظومتي الصحة والصحة النباتية (SPS) وسلامة الغذاء، التي عُقدت في مسقط بسلطنة عُمان تحت شعار “من الرؤية إلى التنفيذ” بمشاركة وزارة الزراعة السورية ممثلة بمدير الاتصال الحكومي في الوزارة خالد صعيدي.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن سوريا قدمت خلال جلسات الورشة ورقة عمل حول أهمية بناء منظومات حديثة للصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتعزيز الحوكمة القائمة على المخاطر والأدلة العلمية، وتطوير نظم الإنذار المبكر، ودعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

كما عرضت الورقة التجربة السورية في إعادة إحياء منظومة البذار الوطنية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، مع التأكيد أن الأمن الغذائي يبدأ من صحة النبات وجودة البذار، وأن الدول المتعافية من الأزمات تحتاج إلى مسارات مرنة ومتدرجة للوصول إلى المعايير الدولية المعتمدة.

وأكد صعيدي في ختام أعمال الورشة أهمية توسيع مجالات التعاون العربي في قطاعي الصحة النباتية وسلامة الغذاء، مشيراً إلى حرص سوريا على الإسهام في المبادرات والمشاريع الإقليمية الخاصة بالإنذار المبكر وتبادل البيانات والشهادات الصحية الإلكترونية، بما يعزز الأمن الغذائي العربي ويدعم التنمية الزراعية المستدامة.

ونظمت الورشة التي استمرت 3 أيام من قبل جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية ‏الزراعية، ومركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية ‏والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان.‏