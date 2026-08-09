بدوي: استلام الرصيف التجاري الرابع يرفع كفاءة مرفأ طرطوس ويرفع قدرته التشغيلية

طرطوس-سانا

أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، اليوم الأحد، أن استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس والساحات التابعة له، يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع.

وأوضح بدوي عبر منصة “إكس”، أن هذه الخطوة تسهم في توسيع النشاط التشغيلي للمرفأ وتعزيز تنافسيته، مشيراً إلى العمل على استثمار الإمكانات المتاحة، بما يعزز حضور الموانئ السورية ودورها كمشغل أساسي في حركة التجارة والنقل البحري على مستوى المنطقة والإقليم.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له، أجرى جولة ميدانية اليوم في مطار اللاذقية وميناء طرطوس، للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم بين سوريا وروسيا، بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات بين الجانبين.

يذكر أن مرفأ طرطوس استقبل منذ بداية العام الحالي 551 باخرة، توزّعت بين 472 باخرةً محمّلةً بالبضائع العامة، و33 باخرة حاويات، و46 باخرة صيانة، بما يعكس تنوّع النشاط البحري واستمرار حركة العمل على الأرصفة.