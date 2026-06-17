لجنة المؤتمرات والمعارض تضع استراتيجية لتطوير قطاع المعارض وتعزيز حضور المنتج السوري عالمياً

دمشق-سانا

ناقشت لجنة المؤتمرات والمعارض في اتحاد غرف التجارة السورية، وضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات الاقتصادية، لتعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق العالمية.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد، برئاسة رئيس اللجنة فراس الشماس، سبل إشراك الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الفعاليات والمعارض، لما لذلك من دور في تعزيز انتشار المنتجات السورية، واستعادة مكانتها في مختلف الأسواق، وتكثيف الجهود لضمان حضورها في جميع المحافل الاقتصادية.

واستعرضت اللجنة عدداً من التجارب الناجحة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، وناقشت الدور التنسيقي للجنة والعلاقة بينها وبين لجنة العلاقات الخارجية، مؤكدةً ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنتين، بما يحقق الأهداف المشتركة.

وشدد المجتمعون على أن نجاح المعارض الحالية، يشكل قاعدة أساسية لإطلاق معارض مستقبلية أكثر تأثيراً، مؤكدين أهمية اعتماد استراتيجية واضحة للمشاركة في المعارض داخل سوريا وخارجها، والاستفادة من المؤتمرات الاقتصادية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، ما يسهم في فتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال والمستثمرين.