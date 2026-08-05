مرفأ اللاذقية يستقبل 394 باخرة ويُناول نحو 2.86 مليون طن من البضائع منذ بداية العام

اللاذقية- سانا

استقبل مرفأ اللاذقية منذ بداية العام الحالي 394 باخرة، توزعت بين 182 باخرة محمّلة بالبضائع العامة، و186 باخرة حاويات، و23 باخرة لأغراض الصيانة، إضافة إلى 3 سفن ركاب.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حجم البضائع المناولة عبر المرفأ بلغ نحو مليونين و860 ألف طن، توزعت بين مليون و500 ألف طن من البضائع العامة، ومليون و365 ألف طن من البضائع المنقولة ضمن الحاويات، فيما بلغ إجمالي عدد الحاويات المناولة نحو 171 ألف حاوية.

وأشارت الهيئة، الى أن هذا النشاط يعكس أثر الإجراءات التطويرية التي تنفذها من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة الترانزيت، إلى جانب تزويد المرفأ بآليات حديثة أسهمت في تسريع عمليات المناولة والتفريغ، وتقليص مدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تدعم انتظام العمل في المرفأ، وتحسن سرعة إنجاز العمليات الملاحية والخدمية، بما يسهم في تلبية احتياجات حركة النقل والتجارة البحرية، وتعزيز قدرة المرفأ على التعامل مع أحجام أكبر من السفن والبضائع.

ويواصل مرفأ اللاذقية تسجيل مؤشرات متنامية في نشاطه التشغيلي، مع تصاعد حركة استقبال السفن ومناولة البضائع والحاويات، لتطوير الأداء وتبسيط الإجراءات المرفئية والجمركية.