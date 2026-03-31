المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 31 من آذار 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: صدمات الطفولة وآثارها الصحية والاجتماعية، للأستاذ سعيد المصري، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – دورة في الأسس الهندسية لتصميم المنظومات الشمسية، بإشراف المهندس حسام الدين شحرور، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان: الحياة الاجتماعية في البيت الدمشقي، للباحث مازن ستوت، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – عرض أفلام “هوبرز، برشامة، مشروع هيل ماري”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

محاضرة بعنوان: المعلمون نبض المدرسة وروحها، للأستاذ محمود حامدة، في المركز الثقافي بقطنا، الساعة الـ 1 ظهراً.

حمص:

1 – محاضرة بعنوان: الخط العربي والفن التشكيلي، تقدمها الأستاذة رنا ميلاد، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: المجهول من تاريخ المسرح، للكاتب والمسرحي عبد الكريم عمرين، في المسرح الأرثوذوكسي بحمص، الساعة الـ 4.30 عصراً.

حماة:

معرض فني بعنوان: بصمات واعدة، في المركز الثقافي ببري شرقي، الساعة الـ 4 عصراً.

طرطوس:

1 – نشاط سردي قصصي للأطفال وجلسة حوارية حول الغرور وعواقبه، في مدرسة البحتري بصافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – انطلاق فعاليات مهرجان ربيع 2026، وتشمل معرض فني وحفل كورالي، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – ورشة رسم للأطفال (بطاقة معايدة لأمي) في روضة الأوس الخاصة بالدريكيش، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

احتفالية بمناسبة عيدي المعلم والأم، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 2 ظهراً.

حلب:

1- ندوة حوارية بعنوان: “المونودراما والتجربة الكاملة – الفنان زيناتي قدسية”، على مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ1 ظهراً.

2 – ورشة حوارية بعنوان: عام على التحرير (الإنجازات والتطلعات)، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – عرض مسرحية “ذهان”، ضمن مهرجان المونودراما المسرحي، على مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام “لا تدخل، سكريم 7، برشامة، هوبرز”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.