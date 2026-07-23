نجاح عملية جراحية نوعية لطفل في مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب

اللاذقية-سانا



أجرى الكادر الطبي في مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب عملية جراحية نوعية، ناجحة أنهت معاناة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات من محدودية الجهد وعدم القدرة على مجاراة أقرانه في اللعب، بعد إصلاح تضيق نادر في مخرج البطين الأيسر ناجم عن وجود غشاء ليفي تحت الصمام الأبهري، إضافة إلى تشوه خلقي في الصمام الأبهري ثنائي الوريقات.

وتضمنت العملية استئصال الغشاء الليفي المسبب للتضيق وخزع الأوتار الليفية المرتبطة به مع الحفاظ على الصمام الأبهري، إضافة إلى استئصال جزء من العضلة في الحاجز بين البطينين لتوسيع مخرج البطين الأيسر.





وقال والد الطفل لمراسل سانا اليوم الخميس: إن الحالة اكتُشفت عندما كان ابنه بعمر عام ونصف العام، خلال زيارة لتلقي أحد اللقاحات، حيث أظهرت الفحوص وجود مشكلة قلبية استدعت المتابعة الدورية كل ستة أشهر مع العلاج الدوائي إلى حين بلوغه العمر المناسب للجراحة.



وأضاف أن تزايد التعب خلال الأشهر الأخيرة وظهور ألم في الصدر حتى مع المشي لمسافات قصيرة دفعا الأطباء إلى اتخاذ قرار التدخل الجراحي، مشيراً إلى أن اختيار المستشفى جاء نتيجة الثقة بكفاءة الكوادر الطبية في المشافي الحكومية وتوفر الإمكانات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج في المشافي الخاصة.



ولفت إلى أن الرعاية الطبية التي تلقاها طفله، ولا سيما في العناية المشددة، كانت جيدة جداً، مبيناً أن أكثر ما كان يؤلمه هو عجز ابنه عن اللعب مع أقرانه، وأن نجاح العملية شكّل مصدر ارتياح كبير للعائلة.



من جهته، أوضح اختصاصي جراحة القلب الدكتور إياد حماد أن العملية تُعد من الجراحات النادرة، بسبب ندرة الحالة وقلة شيوعها، كما أن إجراءها لدى الأطفال في هذا العمر محدود نسبياً، ما يجعلها من العمليات الدقيقة التي تتطلب خبرة جراحية عالية.



وبيّن أن أبرز التحديات تمثلت في تحقيق التوازن بين استئصال التضيق بشكل كافٍ والمحافظة على البنى التشريحية المجاورة، ولا سيما الصمام الأبهري والصمام التاجي وجهاز التوصيل الكهربائي في القلب، لأن أي أذية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل قصور الصمامات أو حدوث حصار قلبي.

وأشار إلى أن العملية استغرقت نحو خمس ساعات، موضحاً أن تأخير التدخل الجراحي قد يؤدي إلى قصور في الصمام الأبهري يستدعي تبديله، إضافة إلى احتمال حدوث قصور في عضلة القلب.





وأكد حماد أن خبرة الفريق الطبي والإمكانات المتوافرة في المستشفى كان لهما دور أساسي في نجاح العملية، لافتاً إلى قدرة المستشفى على إجراء هذا النوع من الجراحات، مع الحاجة إلى دعم لتأمين بعض المستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال، ولا سيما المؤكسجات اللازمة لذوي الأوزان الصغيرة.



وبيّن أن الطفل يتمتع حالياً بوضع صحي ممتاز، ويتابع الخطة العلاجية الدوائية مع المراقبة الدورية بالإيكو القلبي، الذي أظهر انخفاضاً ملحوظاً في التدرج الضغطي وتحسناً كبيراً في التضيق على مستوى مخرج البطين الأيسر، مع الحفاظ على الصمام الأبهري والصمام التاجي وجهاز التوصيل الكهربائي دون أي أذية.



ويعكس نجاح هذا العمل الجراحي تكامل جهود فريق طبي ضم اختصاصيي قلب الأطفال وجراحة القلب والتخدير، وفنيي جهاز القلب والرئة الصناعي، والتمريض في غرفة العمليات والعناية المشددة، والأطباء المقيمين، في إنجاز يؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إجراء جراحات قلب أطفال معقدة وتحقيق نتائج علاجية متميزة.