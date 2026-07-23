لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: نتطلع للتعاون مع مجلس الشعب

نيويورك-سانا

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أن تشكيل مجلس الشعب وعقد جلسته الأولى يمثلان محطة مهمة في هذه المرحلة، معربة عن تطلعها للتعاون معه.

وقالت اللجنة في تدوينة على منصة إكس، اليوم الخميس: “نتطلع إلى التعاون مع المجلس في سعيه لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وإقرار تشريعات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية”.

وكان مجلس الشعب عقد في 12 الشهر الجاري أولى جلساته بعد التحرير، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات ‌‏المجلس محمد الأحمد، وعدد من الوزراء‎.‎

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب 2011 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد النظام البائد خلال سنوات الثورة.