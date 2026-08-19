البحرين والبرلمان العربي يدينان الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور

المنامة -القاهرة-سانا‏

أدانت مملكة البحرين والبرلمان العربي بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار ‏أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب.‏

وفي بيان لها، اليوم الأربعاء، شددت الخارجية البحرينية على أن الاستهداف يشكل ‏انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي ‏وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.‏

وجددت الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ‏ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ولتطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية ‏المستدامة، مشددة على ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.‏

بدوره أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي عن إدانة البرلمان العربي ‏واستنكاره الشديدين للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور ‏العسكري.‏

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وأكد اليماحي أن العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيداً ‏خطيراً يهدد بشكل مباشر الأمن والاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى تضامن البرلمان ‏العربي التام مع سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.‏

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وفي السياق حذر اليماحي من مساعي الاحتلال الرامية إلى تقويض جهود ترسيخ ‏الاستقرار وجر المنطقة نحو المزيد من التوتر، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن ‏إلى تحمل مسؤولياتهم، والتدخل الفوري لاتخاذ موقف حازم لإدانة ورفض هذا العدوان ‏وضمان عدم تكراره، بما يضع حداً للانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال.‏

وشدد اليماحي على حق سوريا المشروع في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية ‏وفقاً لما تكفله القوانين والأعراف الدولية.‏

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ولاقت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري أمس إدانات عربية ‏وإسلامية واسعة، وسط ‏دعوات إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ووضع حد ‏للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على ‏الأراضي السورية.‏

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