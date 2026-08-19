البحرين والبرلمان العربي يدينان الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور

المنامة -القاهرة-سانا
أدانت مملكة البحرين والبرلمان العربي بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب.
وفي بيان لها، اليوم الأربعاء، شددت الخارجية البحرينية على أن الاستهداف يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفةً صريحةً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.
وجددت الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ولتطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، مشددة على ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
بدوره أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي عن إدانة البرلمان العربي واستنكاره الشديدين للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري.
وأكد اليماحي أن العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد بشكل مباشر الأمن والاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى تضامن البرلمان العربي التام مع سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
وفي السياق حذر اليماحي من مساعي الاحتلال الرامية إلى تقويض جهود ترسيخ الاستقرار وجر المنطقة نحو المزيد من التوتر، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم، والتدخل الفوري لاتخاذ موقف حازم لإدانة ورفض هذا العدوان وضمان عدم تكراره، بما يضع حداً للانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال.
وشدد اليماحي على حق سوريا المشروع في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية وفقاً لما تكفله القوانين والأعراف الدولية.
ولاقت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري أمس إدانات عربية وإسلامية واسعة، وسط دعوات إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.