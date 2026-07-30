رئيس هيئة التخطيط يؤكد دور منظمة التعاون الإسلامي لتطوير ‏العمل الإحصائي بسوريا

دمشق-سانا ‏

بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس سليم مع المندوب الدائم ‏للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير ‏القادري واقع علاقات التعاون بين سوريا والمنظمة وكيفية الاستفادة ‏من تعزيز العمل المشترك بينهما. ‏

وأوضحت الهيئة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، ‏أن رئيس الهيئة أكد الدور الذي يمكن أن يقوم به المركز ‏الإحصائي والاقتصادي والاجتماعي والتدريب للدول الإسلامية ‌‏(‏SESRIC‏) التابع للمنظمة، في تعزيز القدرات الإحصائية ‏الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الدول الأعضاء، ‏والاستفادة من البرامج المتاحة، بما يسهم في دعم تطوير العمل ‏الإحصائي في سوريا بصورة تدريجية ومستدامة.‏

وأشار سليم إلى أهمية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لتقديم ‏الدعم الفني في مجالات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وإعداد ‏الاستراتيجيات الوطنية في القطاعات الحيوية.‏

من جهته بين القادري ضرورة تفعيل ارتباط سوريا بالمنظمة ‏والاستفادة من ميثاق العمل الناظم لهذه المنظمة في دعم جهود ‏سوريا لتطوير الكوادر العاملة ضمن المنظومة الإحصائية، وتمثيل ‏هيئة التخطيط والإحصاء السورية في كل اللجان المتخصصة ‏التابعة للمنظمة.‏

ويعد مركز (‏SESRIC‏) إحدى المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون ‏الإسلامي ومقره أنقرة، ويختص بجمع ومعالجة ونشر الإحصاءات ‏والبيانات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الدراسات المتخصصة ‏وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، بما يدعم التنمية والتعاون بين ‏الدول الأعضاء.‏