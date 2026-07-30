رئيس هيئة التخطيط يؤكد دور منظمة التعاون الإسلامي لتطوير ‏العمل الإحصائي بسوريا

دمشق-سانا
بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس سليم مع المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير القادري واقع علاقات التعاون بين سوريا والمنظمة وكيفية الاستفادة من تعزيز العمل المشترك بينهما.
وأوضحت الهيئة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن رئيس الهيئة أكد الدور الذي يمكن أن يقوم به المركز الإحصائي والاقتصادي والاجتماعي والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) التابع للمنظمة، في تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من البرامج المتاحة، بما يسهم في دعم تطوير العمل الإحصائي في سوريا بصورة تدريجية ومستدامة.
وأشار سليم إلى أهمية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لتقديم الدعم الفني في مجالات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وإعداد الاستراتيجيات الوطنية في القطاعات الحيوية.
من جهته بين القادري ضرورة تفعيل ارتباط سوريا بالمنظمة والاستفادة من ميثاق العمل الناظم لهذه المنظمة في دعم جهود سوريا لتطوير الكوادر العاملة ضمن المنظومة الإحصائية، وتمثيل هيئة التخطيط والإحصاء السورية في كل اللجان المتخصصة التابعة للمنظمة.
ويعد مركز (SESRIC) إحدى المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومقره أنقرة، ويختص بجمع ومعالجة ونشر الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الدراسات المتخصصة وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، بما يدعم التنمية والتعاون بين الدول الأعضاء.