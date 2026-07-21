وزارة الطاقة: خمس مجموعات توليد كهرباء في سد تشرين باتت جاهزة بالكامل

حلب-سانا

تفقد وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الثلاثاء، سد تشرين في ريف حلب الشرقي، يرافقه وفد وزاري، والمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، ومسؤول منطقة منبج هاشم الشيخ.

واطلع الوفد على الحالة التشغيلية للسد وعنفات توليد الكهرباء، مع تقييم الأداء الفني والإداري للكوادر العاملة، ومناقشة الموازنة الاستثمارية التطويرية اللازمة لتعزيز كفاءة هذه المنشأة الحيوية.

وأوضح معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد في تصريح لـ سانا، أن سد تشرين يعد من أهم المنشآت المائية والكهربائية في البلاد، مشيراً إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد وصلت حالياً إلى 1.8 مليار متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1.9 مليار متر مكعب.

ولفت أبو زيد إلى أن خمس مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل ست، أصبحت جاهزة تماماً للعمل بالتوازي مع تحسن الواردات المائية.

وبين أن الإجمالي التخزيني للسدود الرئيسية الثلاثة (الفرات، وتشرين، والبعث) يبلغ 16 مليار متر مكعب مخصصة لأغراض الشرب والري والزراعة والصناعة.

من جهته، أشار رئيس دائرة العمليات في سد تشرين حمود الحمادين، إلى أن الجهود الفنية انتقلت بالسد من مرحلة الصيانة العامة إلى الجاهزية التشغيلية للتعامل مع أي حالات طارئة وفق الوارد المائي ومخزون البحيرة.

وأكد الحمادين أن الكوادر الفنية تواصل أعمال الصيانة على العنفة السادسة والأخيرة لإدخالها في الخدمة قريباً.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة وزارة الطاقة للمنشآت المائية الكبرى في البلاد، ورصد الاحتياجات الاستثمارية لتأهيل محطات التوليد، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية على السدود الرئيسية لضمان استقرار التغذية الكهربائية والمائية.