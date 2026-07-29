وزير الطاقة يبحث مع وفد تشيكي توسيع التعاون وفرص الاستثمار ‏

دمشق-سانا
بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك يان سيختر، والسفير التشيكي في دمشق فيتسلاف بيفونكا، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع فرص الاستثمار في مختلف قطاعات الطاقة.
وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن الوزير البشير استعرض خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الكهرباء والنفط والثروات المعدنية والموارد المائية، إضافةً إلى مشروعات التكرير والتنقيب عن النفط والغاز.
وأكد الوزير البشير حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات التشيكية، والاستفادة من خبراتها الفنية والتقنية، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة في سوريا.
من جانبه، أعرب الوفد التشيكي عن اهتمامه بتوسيع التعاون في مجالات إنشاء المصافي وتأهيلها، والتنقيب عن النفط والغاز، والاستثمار في الثروات المعدنية، إلى جانب نقل التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات.
وناقش الجانبان آليات متابعة المقترحات الفنية بين الجهات المختصة، بما يدعم تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ووجه نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي دعوة إلى الوزير البشير لزيارة جمهورية التشيك، في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون، وتعزيز الشراكة المستقبلية.
وأكد الوزير البشير دعم الوزارة للشركات التشيكية وتشجيعها على الاستثمار في سوريا، بما يخدم خطط تطوير قطاع الطاقة، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، ومدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الطاقة فراس كردوش، ومدير مديرية الاتصال الحكومي أحمد السليمان، وعدد من المديرين العامين والمسؤولين الحكوميين في الوفد التشيكي.