وزير الطاقة يبحث مع وفد تشيكي توسيع التعاون وفرص الاستثمار ‏

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك ‏يان سيختر، والسفير التشيكي في دمشق فيتسلاف بيفونكا، سبل تعزيز التعاون الثنائي ‏وتوسيع فرص الاستثمار في مختلف قطاعات الطاقة.‏

وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن الوزير البشير استعرض ‏خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الكهرباء والنفط والثروات ‏المعدنية والموارد المائية، إضافةً إلى مشروعات التكرير والتنقيب عن النفط والغاز.‏

وأكد الوزير البشير حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات التشيكية، ‏والاستفادة من خبراتها الفنية والتقنية، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة في سوريا.‏

من جانبه، أعرب الوفد التشيكي عن اهتمامه بتوسيع التعاون في مجالات إنشاء المصافي ‏وتأهيلها، والتنقيب عن النفط والغاز، والاستثمار في الثروات المعدنية، إلى جانب نقل ‏التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات.‏

وناقش الجانبان آليات متابعة المقترحات الفنية بين الجهات المختصة، بما يدعم تطوير ‏التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.‏

ووجه نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي دعوة إلى الوزير البشير لزيارة جمهورية ‏التشيك، في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون، وتعزيز الشراكة المستقبلية.‏

وأكد الوزير البشير دعم الوزارة للشركات التشيكية وتشجيعها على الاستثمار في سوريا، ‏بما يخدم خطط تطوير قطاع الطاقة، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.‏

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، ومدير مكتب ‏التعاون الدولي في وزارة الطاقة فراس كردوش، ومدير مديرية الاتصال الحكومي أحمد ‏السليمان، وعدد من المديرين العامين والمسؤولين الحكوميين في الوفد التشيكي.‏





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