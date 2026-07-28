غرام الذهب عيار 21 ينخفض 100 ليرة جديدة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا ‏

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، ‌‏مقارنةً بالسعر الذي سجله أمس الإثنين. ‏

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، بلغ ‏سعر غرام ‏الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15250 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14950 ليرة ‏للشراء. ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13050 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12750 ‌‏ليرة للشراء. ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4051 دولاراً. ‏

وكان بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً أمس الإثنين ‌‏‌‏15350 ليرة سورية جديدة ‏للمبيع، و15050 ليرة ‏للشراء.‏