غرام الذهب عيار 21 ينخفض 100 ليرة جديدة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا
انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بالسعر الذي سجله أمس الإثنين.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15250 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14950 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13050 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12750 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4051 دولاراً.
وكان بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً أمس الإثنين 15350 ليرة سورية جديدة للمبيع، و15050 ليرة للشراء.