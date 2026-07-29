السورية للحبوب: استلام أكثر من مليونين ونصف المليون طن من ‌‏محصول القمح ‏

دمشق-سانا
أعلن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ حتى تاريخه أكثر من مليونين ونصف المليون طن، ما يعكس إنجازاً نوعياً على قدرة المؤسسة على التعافي.
وأكد العثمان في تصريح نشرته المؤسسة السورية للحبوب على صفحتها في فيسبوك اليوم الأربعاء، أن هذه الكميات التي استلمتها المؤسسة وخزنتها تمثل مؤشراً على اقتراب سوريا من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل بالاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، وخاصة إذا ما قورنت بالأعوام السابقة، لافتاً إلى أن هذا الفارق الكبير يعتبر دليلاً على نجاح خطط التوسع الزراعي ونهوض المؤسسة السورية للحبوب.
وأشار العثمان إلى أن الجاهزة الاستثنائية لهذا الموسم جاءت نتيجة تسخير كل الإمكانيات، حيث أدت مراكز الاستلام البالغ عددها 84 مركزاً دوراً محورياً في تسهيل عملية تسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين، إضافة إلى تأهيل وتجهيز كل أماكن التخزين المتاحة حسب الإمكانيات من صوامع وصويمعات وعراءات ومستودعات، والتي أثبتت كفاءة عالية في استيعاب الكميات المسوقة مما ساهم بشكل كبير في رفع الطاقة التخزينية.
وأكد العثمان أن هذه الأرقام تجسد حالة التعافي الحقيقي وأن الإدارة السورية قادرة على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأبنائها.
وكانت المؤسسة السورية للحبوب أعلنت في الـ 15 من شهر تموز الجاري أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ مليونين و200 ألف طن، وذلك ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.
وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على تنفيذ خطتها لاستلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات بالتزامن مع تطوير البنية التحتية للتخزين عبر إعادة تأهيل الصوامع والمراكز المعتمدة، بما يعزز القدرة على استيعاب المحصول ويدعم الأمن الغذائي واستقرار توافر الدقيق للمخابز.