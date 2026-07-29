السورية للحبوب: استلام أكثر من مليونين ونصف المليون طن من ‌‏محصول القمح ‏

دمشق-سانا ‏

أعلن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن إجمالي الكميات المستلمة من ‏محصول القمح ‌‏للموسم الحالي في المحافظات بلغ حتى تاريخه أكثر من مليونين ‌‏‌‏ونصف المليون طن، ما يعكس إنجازاً نوعياً على قدرة المؤسسة على التعافي.‏

وأكد العثمان في تصريح نشرته المؤسسة السورية للحبوب على صفحتها في فيسبوك ‏اليوم الأربعاء، أن هذه الكميات التي استلمتها المؤسسة وخزنتها تمثل مؤشراً على اقتراب ‏سوريا من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل بالاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، و‏خاصة إذا ما قورنت بالأعوام السابقة، لافتاً إلى أن هذا الفارق الكبير يعتبر دليلاً على ‏نجاح خطط التوسع الزراعي ونهوض المؤسسة السورية للحبوب.‏

وأشار العثمان إلى أن الجاهزة الاستثنائية لهذا الموسم جاءت نتيجة تسخير كل ‏الإمكانيات، حيث أدت مراكز الاستلام البالغ عددها 84 مركزاً دوراً محورياً في تسهيل ‏عملية تسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين، إضافة إلى تأهيل وتجهيز كل ‏أماكن التخزين المتاحة حسب الإمكانيات من صوامع وصويمعات وعراءات ‏ومستودعات، والتي أثبتت كفاءة عالية في استيعاب الكميات المسوقة مما ساهم بشكل ‏كبير في رفع الطاقة التخزينية.‏ ‏

وأكد العثمان أن هذه الأرقام تجسد حالة التعافي الحقيقي وأن الإدارة السورية قادرة على ‏تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأبنائها.‏

وكانت المؤسسة السورية للحبوب أعلنت في الـ 15 من شهر تموز الجاري أن إجمالي ‏الكميات المستلمة من محصول القمح ‌‏للموسم الحالي في المحافظات بلغ مليونين ‌‏و200 ‏ألف طن، وذلك ضمن إطار الجهود المتواصلة ‌‏التي تبذلها المؤسسة لتعزيز مخزونها ‏الاستراتيجي ‌‏وتحقيق الأمن الغذائي‎.‎ ‏

وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على تنفيذ خطتها ‌‏لاستلام محصول القمح من ‏المزارعين في مختلف ‌‏المحافظات بالتزامن مع تطوير البنية التحتية للتخزين ‌‏عبر إعادة ‏تأهيل الصوامع والمراكز المعتمدة، بما يعزز ‌‏القدرة على استيعاب المحصول ويدعم ‏الأمن الغذائي ‌‏واستقرار توافر الدقيق للمخابز‎. ‎

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