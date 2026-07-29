ورشة متخصصة بدمشق تناقش حماية الملكية التجارية والصناعية ‏وتنافسية المنتج الوطني

دمشق-سانا‏

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ركزت الورشة التدريبية المتخصصة التي نظمتها مديرية حماية ‏الملكية التجارية والصناعية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق، على نشر ثقافة ‏الملكية الفكرية، بمشاركة عدد من التجار والصناعيين وأصحاب ‏المنشآت والفعاليات الاقتصادية.‏

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن الورشة أقيمت في مقر غرفة تجارة دمشق ، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية ‏حماية الملكية، والتعريف بالإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل ‏العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، بما يسهم في حماية ‏حقوق أصحاب الأعمال، والحد من التقليد والغش التجاري، وتعزيز ‏تنافسية المنتجات الوطنية.‏

وأكدت معاونة وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ‏رشا كركوكي، أن حماية الملكية التجارية والصناعية تمثل ركيزة ‏أساسية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.‏

من جهته أوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية عبد ‏المجيد العبدو أن الورشة تأتي ضمن خطة المديرية لنشر ثقافة ‏الملكية الفكرية وتمكين الفعاليات الاقتصادية من الاستفادة من ‏الحماية القانونية، بما يدعم الابتكار ويرفع القدرة التنافسية للمنتج ‏السوري.‏

وتضمنت الورشة محاضرات تخصصية حول حماية العلامات ‏التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، إضافة إلى جلسة نقاشية ‏للإجابة عن استفسارات المشاركين حول إجراءات التسجيل وآليات ‏الحماية القانونية.‏

وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها أقامت بالتعاون مع وزارة ‏الاقتصاد والصناعة ورشة تدريبية في الـ 25 من حزيران الماضي، ‏تحت عنوان “حماية الملكية التجارية والصناعية”، بهدف تعزيز ‏الوعي القانوني والعملي لدى الصناعيين والتجار.‏