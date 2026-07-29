ورشة متخصصة بدمشق تناقش حماية الملكية التجارية والصناعية ‏وتنافسية المنتج الوطني

دمشق-سانا
ركزت الورشة التدريبية المتخصصة التي نظمتها مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق، على نشر ثقافة الملكية الفكرية، بمشاركة عدد من التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الورشة أقيمت في مقر غرفة تجارة دمشق ، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية، والتعريف بالإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، بما يسهم في حماية حقوق أصحاب الأعمال، والحد من التقليد والغش التجاري، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وأكدت معاونة وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي، أن حماية الملكية التجارية والصناعية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.
من جهته أوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية عبد المجيد العبدو أن الورشة تأتي ضمن خطة المديرية لنشر ثقافة الملكية الفكرية وتمكين الفعاليات الاقتصادية من الاستفادة من الحماية القانونية، بما يدعم الابتكار ويرفع القدرة التنافسية للمنتج السوري.
وتضمنت الورشة محاضرات تخصصية حول حماية العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، إضافة إلى جلسة نقاشية للإجابة عن استفسارات المشاركين حول إجراءات التسجيل وآليات الحماية القانونية.
وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها أقامت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة ورشة تدريبية في الـ 25 من حزيران الماضي، تحت عنوان “حماية الملكية التجارية والصناعية”، بهدف تعزيز الوعي القانوني والعملي لدى الصناعيين والتجار.