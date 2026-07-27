وزير الزراعة يبحث مع منظمة كريستيان إيد تعزيز التعاون ‌‏لدعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان اليوم الإثنين، مع ‌‏مديرة الشركات والتخطيط الاستراتيجي لمنطقة الشرق ‏الأوسط، ‏في منظمة كريستيان إيد نيفين البطاينة، والمديرة ‏الإقليمية في ‏المنظمة أميرة خميس، سبل تعزيز التعاون في ‏القطاع الزراعي، ‏وتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر ‏الريفية والتمكين ‏الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التعافي ‏الزراعي وتعزيز الأمن ‏الغذائي في سوريا‌‏.

وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء انفتاح الوزارة على التعاون ‌‏مع جميع الشركاء والمنظمات المحلية والدولية، وتقديم مختلف ‌‏التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، بما ينعكس ‏إيجاباً ‏على الفلاحين والريف السوري، مشيراً إلى أهمية ‏توظيف ‏الموارد المتاحة لمساعدة المزارعين المهجرين على ‏العودة إلى ‏قراهم، واستثمار أراضيهم، وتعزيز استقرارهم‌‏.

وأوضح السويدان، أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المرأة ‌‏الريفية، عبر دعم سلاسل الإنتاج المتكاملة، بدءاً من الزراعة ‌‏والإنتاج وصولاً إلى التصنيع والتسويق، إلى جانب تشجيع ‏دور ‏القطاع الخاص، وزيادة الشركات التسويقية، والتوسع في ‌‏الزراعة التعاقدية التي توفر الحماية للمزارعين، وتضمن ‏تسويق ‏منتجاتهم وتحسين جودتها‌‏.

كما استعرض الوزير السويدان استراتيجية الوزارة في تشجيع ‌‏الاستثمار الزراعي، من خلال تقديم التسهيلات والإعفاءات، ‌‏وتعزيز دورها التنظيمي والإشرافي، بما يهيئ بيئة جاذبة ‌‏للمشروعات التنموية‌‏.

شراكات مع المؤسسات المحلية

من جانبها، قدمت مديرة المنظمة البطاينة عرضاً حول آلية ‏عمل ‏المنظمة ومشروعاتها ومصادر تمويلها، مؤكدة أهمية ‏تحديد ‏أولويات الوزارة والمشاريع المقترحة، وبناء شراكات ‏مع ‏المؤسسات المحلية، بما يتماشى مع الخطة الوطنية ‏للحكومة، ‏ويحقق أثراً ملموساً على الفئات المستهدفة‌‏.

كما طرحت المديرة الإقليمية للمنظمة فكرة تنفيذ مشروع ‏مشترك ‏مع وزارة الزراعة يقوم على الابتكار، واعتماد ‏أساليب زراعية ‏حديثة، لتنمية المجتمعات الريفية، ودعم ‏النساء، والتعامل مع ‏تحديات التغيرات المناخية، وتعزيز ‏الأمن الغذائي، مشيرة إلى ‏أن المشروع ممول من الحكومة ‏الأمريكية‌‏.

‎يذكر أن منظمة كريستيان إيد‎ (Christian Aid) ‎منظمة ‏إنسانية وتنموية دولية غير حكومية، تأسست ‏في المملكة ‏المتحدة عام 1945، وتعمل بالشراكة مع ‏منظمات محلية في ‏عدد من دول العالم لتنفيذ برامج ‏الإغاثة والتنمية ومكافحة ‏الفقر والاستجابة للأزمات ‏الإنسانية، بما في ذلك برامج ‏إنسانية وتعافٍ مبكر في سوريا‎.‎