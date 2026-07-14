أعمال فنية ومشغولات يدوية تزيّن معرض ‏المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية بدمشق

دمشق-سانا
شكلت الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية جانباً بارزاً في معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية المقام في مقر غرفة زراعة دمشق وريفها، حيث عرضت المشاركات منتجات متنوعة تعكس الإبداع والمهارة في الحرف اليدوية، وتوفر في الوقت ذاته فرصاً للتعريف بهذه المهن، وفتح آفاق جديدة لتسويقها.
وأوضحت المشاركة فاطمة القادري لـ سانا، أن مشاركتها في المعرض تهدف إلى التعريف بهذه الحرف وإبراز جهود النساء العاملات فيها، وتوسيع دائرة المهتمين بمنتجاتهن، مؤكدة أن هذه الحرف بدأت كهواية قبل أن تتحول إلى وسيلة تسهم في تحسين وضعها الاقتصادي.
وبينت القادري أن جناحها يضم مجموعة متنوعة من الأعمال اليدوية المصنوعة من السيراميك والكروشيه، وألعاب الأميجرومي المصنوعة من الصوف، ومنتجات الريزين الإيبوكسي التي تشمل لوحات وإكسسوارات وبورتكليهات وستاندات للمناسبات المختلفة، مشيرة إلى أن جميع هذه الأعمال تنفذ يدوياً بدقة عالية، وتوفر خيارات متنوعة للزوار من حيث التصاميم والعبارات والأحجام.
نافذة للتواصل مع الجمهور
بدورها، أكدت الفنانة التشكيلية سيدرا العجلاني أن المعرض شكل فرصة للتعريف بأعمالها والوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور، بما يسهم في تعزيز حضورها الفني وفتح آفاق للتواصل مع الزبائن، موضحة أن الاحتكاك المباشر مع الجمهور يساعدها في التعرف على ميولهم الفنية وتطوير أعمالها، بما ينسجم مع اهتماماتهم.
وبينت العجلاني أن تجربتها الفنية تعتمد على الرسم بالأكريليك على الخشب والقماش، إلى جانب أسلوب صبّ الألوان ضمن إطار الفن التجريدي، الذي يتيح للمتلقي مساحة واسعة للتأويل والتعبير، مشيرة إلى أنها تميل إلى رسم الموضوعات التي تنبض بالحياة والألوان، بما في ذلك الرموز الوطنية كالسيف الدمشقي، إضافة إلى اهتمامها بالخط الكوفي.
إحياء لتراث يدوي عريق
من جانبها، أوضحت المشاركة في المشغولات اليدوية سوسن الشيخة أن أعمالها تعتمد على نسج خيوط القطن والبوليستر يدوياً من دون استخدام أي أدوات، مبينة أن هذه الحرفة تعود إلى العاملين على السفن الذين ابتكروا عقداً ثابتة من الحبال قبل أن تتطور إلى منتجات فنية انتشرت في العالم العربي ثم أوروبا، مؤكدة سعيها إلى إحياء هذه الحرفة وتعزيز حضورها في المجتمع المحلي.
ورأت الشيخة أن مشاركتها في المعرض تمثل فرصة لإبراز مهارتها وتوسيع دائرة المهتمين بالمشغولات اليدوية، إلى جانب فتح آفاق للتسويق والتواصل المباشر مع الزبائن.
وافتتح في وقت سابق اليوم الثلاثاء معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية في مقر غرفة زراعة دمشق وريفها، وذلك بمشاركة 27 سيدة منتجة بمعروضات تنوعت بين المنتجات الغذائية الطبيعية والمصنّعة، إلى جانب أعمال يدوية وقطع فنية، ومستحضرات التجميل الطبيعية، ومصنوعات تراثية ويدوية تعكس أصالة الموروث السوري، وتبرز المهارات الحرفية والإبداعية للنساء في الريف.