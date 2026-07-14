أعمال فنية ومشغولات يدوية تزيّن معرض ‏المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية بدمشق

دمشق-سانا‌‎ ‎

شكلت الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية جانباً ‏بارزاً في معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة ‏الريفية المقام في مقر غرفة زراعة دمشق وريفها، ‏حيث عرضت المشاركات منتجات متنوعة تعكس ‏الإبداع والمهارة في الحرف اليدوية، وتوفر في ‏الوقت ذاته فرصاً للتعريف بهذه المهن، وفتح آفاق ‏جديدة لتسويقها‎.‎

وأوضحت المشاركة فاطمة القادري لـ سانا، أن ‏مشاركتها في المعرض تهدف إلى التعريف بهذه ‏الحرف وإبراز جهود النساء العاملات فيها، وتوسيع ‏دائرة المهتمين بمنتجاتهن، مؤكدة أن هذه الحرف ‏بدأت كهواية قبل أن تتحول إلى وسيلة تسهم في ‏تحسين وضعها الاقتصادي.

وبينت القادري أن جناحها يضم مجموعة متنوعة ‏من الأعمال اليدوية المصنوعة من السيراميك ‏والكروشيه، وألعاب الأميجرومي المصنوعة من ‏الصوف، ومنتجات الريزين الإيبوكسي التي تشمل ‏لوحات وإكسسوارات وبورتكليهات وستاندات ‏للمناسبات المختلفة، مشيرة إلى أن جميع هذه ‏الأعمال تنفذ يدوياً بدقة عالية، وتوفر خيارات ‏متنوعة للزوار من حيث التصاميم والعبارات ‏والأحجام‎.‎

نافذة للتواصل مع الجمهور

بدورها، أكدت الفنانة التشكيلية سيدرا العجلاني أن ‏المعرض شكل فرصة للتعريف بأعمالها والوصول ‏إلى شريحة أوسع من الجمهور، بما يسهم في تعزيز ‏حضورها الفني وفتح آفاق للتواصل مع الزبائن، ‏موضحة أن الاحتكاك المباشر مع الجمهور يساعدها ‏في التعرف على ميولهم الفنية وتطوير أعمالها، بما ‏ينسجم مع اهتماماتهم‎.‎

وبينت العجلاني أن تجربتها الفنية تعتمد على الرسم ‏بالأكريليك على الخشب والقماش، إلى جانب أسلوب ‏صبّ الألوان ضمن إطار الفن التجريدي، الذي يتيح ‏للمتلقي مساحة واسعة للتأويل والتعبير، مشيرة إلى ‏أنها تميل إلى رسم الموضوعات التي تنبض بالحياة ‏والألوان، بما في ذلك الرموز الوطنية كالسيف ‏الدمشقي، إضافة إلى اهتمامها بالخط الكوفي‎.‎

إحياء لتراث يدوي عريق‎ ‎

من جانبها، أوضحت المشاركة في المشغولات ‏اليدوية سوسن الشيخة أن أعمالها تعتمد على نسج ‏خيوط القطن والبوليستر يدوياً من دون استخدام أي ‏أدوات، مبينة أن هذه الحرفة تعود إلى العاملين على ‏السفن الذين ابتكروا عقداً ثابتة من الحبال قبل أن ‏تتطور إلى منتجات فنية انتشرت في العالم العربي ثم ‏أوروبا، مؤكدة سعيها إلى إحياء هذه الحرفة وتعزيز ‏حضورها في المجتمع المحلي‎.‎



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ورأت الشيخة أن مشاركتها في المعرض تمثل ‏فرصة لإبراز مهارتها وتوسيع دائرة المهتمين ‏بالمشغولات اليدوية، إلى جانب فتح آفاق للتسويق ‏والتواصل المباشر مع الزبائن‎.‎

وافتتح في وقت سابق اليوم الثلاثاء معرض ‏المنتجات ‏الغذائية واليدوية للمرأة الريفية في مقر ‏غرفة زراعة ‏دمشق وريفها، وذلك بمشاركة 27 سيدة ‏منتجة بمعروضات تنوعت بين المنتجات ‌‏الغذائية ‏الطبيعية والمصنّعة، إلى جانب أعمال يدوية وقطع ‏فنية، ‌‏ومستحضرات التجميل الطبيعية، ومصنوعات ‌‏تراثية ويدوية تعكس أصالة ‌‏الموروث السوري، ‏وتبرز المهارات الحرفية والإبداعية للنساء في ‏الريف.‏