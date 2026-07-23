وزير الزراعة يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين

دمشق-سانا‏

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان خلال لقائه اليوم الخميس مع السفير الأردني بدمشق سفيان القضاة والوفد ‏المرافق، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم ‏في تنشيط حركة التجارة وتعزيز المصالح المشتركة.‏

كما ناقش الجانبان، فرص الاستثمار الزراعي المشترك، ودور القطاع الخاص في توسيع مجالات التعاون، بما يحقق قيمة ‏مضافة للقطاع الزراعي في البلدين.‏

وأكد الوزير السويدان حرص سوريا على توطيد علاقات التعاون مع دول الجوار والدول العربية، وتعزيز التكامل الزراعي، ‏بما يدعم الإنتاج، ويسهم في تبادل المنتجات وتعزيز الأمن الغذائي العربي.‏

وشدد السويدان على أهمية توحيد الإجراءات في معبر نصيب-جابر الحدودي، ولا سيما ما يتعلق بدخول المنتجات ‏الزراعية، ومراكز الحجر الزراعي والبيطري، وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج، بما يسهم في تسريع ‏عمليات التبادل التجاري، وخفض التكاليف، وتخفيف الأعباء عن السائقين والمصدرين، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم جميع ‏التسهيلات اللازمة.‏

تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي

من جانبه، أكد السفير الأردني حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى أهمية القطاع الزراعي في ‏تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.‏

كما دعا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات، ودراسة إنشاء مركز حجر صحي حيواني موحد بين البلدين ‏وفق المعايير الدولية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكاليف، إلى جانب معالجة قضايا عبور المنتجات عبر ‏الأراضي الأردنية، والعمل على تحديث أسطول الشاحنات بما يعزز انسيابية حركة النقل والتجارة.‏

وتواصل وزارة الزراعة تنفيذ خطط تستهدف تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني، وتوسيع فرص ‏الاستثمار الزراعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على إزالة المعوقات ‏التي تواجه تصدير المنتجات الزراعية السورية، وتسهيل انسيابها إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم المزارعين، ويعزز ‏الأمن الغذائي، ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية.‏