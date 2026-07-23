وزير الزراعة يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان خلال لقائه اليوم الخميس مع السفير الأردني بدمشق سفيان القضاة والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتعزيز المصالح المشتركة.
كما ناقش الجانبان، فرص الاستثمار الزراعي المشترك، ودور القطاع الخاص في توسيع مجالات التعاون، بما يحقق قيمة مضافة للقطاع الزراعي في البلدين.
وأكد الوزير السويدان حرص سوريا على توطيد علاقات التعاون مع دول الجوار والدول العربية، وتعزيز التكامل الزراعي، بما يدعم الإنتاج، ويسهم في تبادل المنتجات وتعزيز الأمن الغذائي العربي.
وشدد السويدان على أهمية توحيد الإجراءات في معبر نصيب-جابر الحدودي، ولا سيما ما يتعلق بدخول المنتجات الزراعية، ومراكز الحجر الزراعي والبيطري، وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج، بما يسهم في تسريع عمليات التبادل التجاري، وخفض التكاليف، وتخفيف الأعباء عن السائقين والمصدرين، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة.
تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
من جانبه، أكد السفير الأردني حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
كما دعا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات، ودراسة إنشاء مركز حجر صحي حيواني موحد بين البلدين وفق المعايير الدولية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكاليف، إلى جانب معالجة قضايا عبور المنتجات عبر الأراضي الأردنية، والعمل على تحديث أسطول الشاحنات بما يعزز انسيابية حركة النقل والتجارة.
وتواصل وزارة الزراعة تنفيذ خطط تستهدف تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني، وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تصدير المنتجات الزراعية السورية، وتسهيل انسيابها إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم المزارعين، ويعزز الأمن الغذائي، ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية.