مجموعة (AJi)الأردنية وشركة تالا السورية توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في سوريا

دمشق-سانا

وقعت مجموعة (AJi) الإقليمية الأردنية اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة تالا للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع السورية (Tala Engineering) على هامش فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من ‏معرض “بيلدكس” الدولي للبناء والتشييد في مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بهدف تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية وتوطينها داخل سوريا.



وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة (AJi) المهندس حمزة عواد في تصريح لمراسلة سانا، أن الاتفاقية تشكل إضافة جديدة لمسيرة الشركة في سوريا، مشيراً إلى أن المعرض وفر فرصة للتعرف على استثمارات وخبرات متنوعة، وأن التعاون مع الشريك المحلي سيعزز تنفيذ مشاريع متميزة مدعومة بتمويل إقليمي، بما يواكب خطط التنمية وإعادة الإعمار.



بدوره، بين المدير العام لشركة تالا المهندس إياد الوتار في تصريح مماثل، أن الاتفاقية تمثل تعاوناً نوعياً مع شركة عالمية متخصصة في التنسيق القانوني والدراسات والتصميم الهندسي، لتقديم حلول هندسية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية.



ولفت الوتار إلى أن الشركات الهندسية تشكل ركيزة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار، بما تقدمه من دراسات وحلول فنية متقدمة، مؤكداً أن معرض بيلدكس يشكل فرصة حقيقية لبناء شراكات جديدة والتعريف بإمكانات الشركات وخدماتها.



وتستمر فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من ‏معرض “بيلدكس” الدولي للبناء والتشييد الذي انطلقت أعماله يوم أمس الأربعاء لمدة أربعة أيام، بمشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في مختلف قطاعات البناء والتطوير العقاري والتجهيزات الهندسية.