التجارة الداخلية باللاذقية تكثف رقابتها على المنشآت السياحية مع انطلاق الموسم السياحي

اللاذقية-سانا

كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية جولاتها الرقابية على المنشآت السياحية والخدمية مع انطلاق الموسم السياحي، لزيادة المتابعة على المطاعم والمقاهي والأكشاك ومحال بيع المواد الغذائية في المناطق السياحية والشعبية، بهدف ضبط الأسعار وتعزيز الالتزام بالمعايير الصحية وجودة الخدمات المقدمة للزوار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة رقابية موسّعة تستهدف حماية المستهلك خلال فترة الذروة السياحية، عبر مراقبة حركة الأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية وصحة بيئة العمل داخل المنشآت، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومتوافقة مع الأنظمة النافذة.

وأوضح محمود قاضي، مسؤول المكتب الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الجمعة، أن الجولات تهدف إلى التأكد من التزام الفعاليات التجارية بإعلان الأسعار بشكل واضح ومنع أي حالات استغلال أو تقاضي أسعار زائدة، إضافة إلى التحقق من جودة المواد الغذائية وصلاحيتها وسلامة تخزينها.

وأشار إلى أن الدوريات تتابع أيضاً تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير النظافة داخل المنشآت، مؤكداً اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين واستمرار الجولات طوال الموسم السياحي دون تهاون مع أي مخالفة تمس صحة المستهلك أو تتعلق بالتلاعب بالأسعار.