حزمة بمليار دولار لدعم شركات الطيران الهندية

نيودلهي-سانا





أقرّت الهند اليوم الأربعاء، حزمة بقيمة مليار دولار لدعم شركات الطيران للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الحكومة الهندية قولها في بيان: إن ” الحزمة المالية ستُدفع مرة واحدة كسلفة بدون فوائد لشركات تسويق النفط المملوكة للدولة، بهدف المساعدة في دعم استقرار أسعار وقود توربينات الطائرات من أجل شركات الطيران التي تعمل على المستويين المحلي والدولي”.



وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء سيسهم في حماية واستدامة الربط الجوي داخلياً ودولياً، بما يضمن استمرارية خدمات الطيران.



وتظهر بيانات الحكومة الهندية أن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بأكثر من الضعف منذ آذار الماضي، من 60,50 روبية للتر إلى 142 روبية في أيار الماضي.



يشار إلى أن الوقود يمثّل حوالي 40 % من تكاليف شركات الطيران التشغيلية فيما يفاقم ازدياد التكاليف الضغط على هوامش الربح.



وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية بتوقف حركة الملاحة بالكامل تقريباً عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره في الأحوال الطبيعية حوالي خُمس الإنتاج العالمي من النفط، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود توربينات الطائرات.