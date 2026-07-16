انخفاض سعر الذهب 150 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا



انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 150 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله صباح اليوم.



ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر اليوم الخميس، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏14850 ليرة سورية للمبيع، و14550 ليرة ‏للشراء.



وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12750 ليرة سورية للمبيع، و12450 ‏ليرة للشراء.



وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 3986 دولاراً.



وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.