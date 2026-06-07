زراعة دمشق وريفها ومنظمة أمل توقعان مذكرة تفاهم لدعم القطاع الزراعي ‏والمنتجات الريفية

دمشق-سانا
وقعت غرفة زراعة دمشق وريفها، أمس السبت، مذكرة تفاهم مشتركة مع منظمة ”أمل للإغاثة والتنمية”، بهدف دعم القطاع الزراعي وتعزيز المنتجات الريفية وتمكين المزارعين والأسر المنتجة، وذلك في مقر الغرفة بدمشق.
وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن في تصريح لـ سانا، أن المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتنمية الزراعية والريفية، بما يسهم في دعم المزارعين وتحسين واقع الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين جنن أن المذكرة تنص على رعاية جمعية الفاكهة في دوما، من خلال تقديم الدعم والتمكين الفني واللوجستي الكامل للجمعية التي أسستها منظمة أمل، بما يضمن نجاح مشاريعها الزراعية في الغوطة الشرقية.
بدورها، أكدت مسؤولة وحدة التصنيع الغذائي في المنظمة وسام الحجي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة عملية لترجمة التعاون المشترك إلى مشاريع ميدانية تسهم في دعم استقرار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة للنهوض بواقع التنمية الريفية، ودعم المزارع السوري وتمكينه وتطوير قدراته الإنتاجية في مواجهة التحديات الحالية، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات الريفية ودعم الأسر المنتجة اقتصادياً.
وتهدف منظمة أمل للإغاثة والتنمية إلى تقديم المساعدة والخدمات المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز قدرتهم على الصمود، والدفاع عن حقوقهم الأساسية، فضلاً عن توفير برامج التعافي للمجتمعات.