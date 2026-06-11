اللاذقية.. حصاد القمح مستمر والمزارعون يطالبون بدعم المحروقات

اللاذقية-سانا

تتواصل في محافظة اللاذقية عمليات حصاد محصول القمح للموسم الحالي، وسط تقديرات أولية بإنتاج جيد مقارنة بالعام الماضي، فيما يطالب المزارعون بدعم المحروقات لخفض أجور الحصادات والدراسات وبما يخفض تكاليف الإنتاج.

وخلال جولة لـ سانا اليوم الخميس في حقول سهل جبلة المزروعة بالقمح، أوضح المهندس باسل ديوب، رئيس دائرة زراعة جبلة، أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح في المنطقة بلغ 7339 دونماً، تركزت في أراضي إرشادات الدالية والأشرفية والروضة، مع مساحات أقل في بقية الإرشادات.

وأشار ديوب إلى أن إنتاج الدونم الواحد قدر بنحو 250–300 كيلوغرام لهذا العام، بينما كانت 90 كيلوغراماً للدونم الواحد العام الماضي، وبلغت تقديرات الإنتاج في منطقة جبلة 1840 طناً، مقارنة بـ 350 طناً فقط الموسم الماضي، مشيراً إلى تقديم عدة تسهيلات للمزارعين، شملت تأمين البذار بالسعر المدعوم، وتوفير الأسمدة عبر المصرف الزراعي إلى جانب تنظيم شهادة المنشأ عبر إطلاق منصة إلكترونية.

مزارعون: إنتاجية جيدة وتكاليف مرتفعة

من جانبه، بين المزارع محمود هلال السعن من قرية عرب الملك، أنه زرع 50 دونماً، والإنتاجية جيدة، مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن غلاء الأسمدة شكّل صعوبة كبيرة هذا الموسم.

وقال السعن: “واجهنا صعوبات بعدم حصولنا على احتياجات كافية من البذار من مديرية الزراعة، كما أن تكاليف الحصاد مرتفعة جداً، حيث تتراوح أجرة ساعة الحصاد بين 200 و250 ألف ليرة قديمة، فيما تأخذ الدراسة 125 ألف ليرة قديمة عن الدونم الواحد”، وطالبنا بصرف أثمان المحصول دفعة واحدة بدلاً من الدفعات، لتمكين المزارعين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم.

بدوره، أشار المزارع حسن أحمد من عرب الملك، والذي زرع 30 دونماً، إلى ضرورة تقديم الدعم لمزارعي القمح وخاصة أسعار المحروقات التي رفعت تكلفة الإنتاج بشكل كبير، نتيجة تكاليف الحصادة والدراسة.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في محافظة اللاذقية لهذا العام، بلغت وفق أمين سر مديرية الزراعة في المحافظة معمر مجبور، 2355 هكتاراً موزعة على مناطق اللاذقية، جبلة، الحفة، والقرداحة، مع تقديرات أولية بأن يصل الإنتاج هذا العام إلى 4008 أطنان، محققاً زيادة ملحوظة عن العام السابق الذي بلغ اجمالي إنتاجه 1645 طناً، ويجري استلام المحصول في مركز قبو العوامية.