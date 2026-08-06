ثلاثة معارض صناعية تنطلق في دمشق بمشاركة 300 علامة تجارية من 13 دولة

دمشق-سانا
انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات “ثلاثية مشهداني الصناعية”، التي تضم ثلاثة معارض تخصصية، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة وبتنظيم مجموعة مشهداني الدولية، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.
وتشمل الثلاثية معرض الصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست” في دورته السابعة، ومعرض الصناعات الكيميائية “كيم إكسبو” في دورته السادسة، ومعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج “روميكس” في دورته الثالثة.
ويشارك في المعارض أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة، إلى جانب عدد من الموردين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار، على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع.
منصة لدعم الاقتصاد الوطني
وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، في تصريح لـ سانا، أن هذه المعارض تمثل منصة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات التحويلية والإنتاجية.
وأشار حمزة إلى أن إقامة المعارض التخصصية تسهم في دعم خطوط الإنتاج، وتعزيز التواصل بين المنتجين والموردين، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
بدوره، أوضح سفير جمهورية أبخازيا بدمشق محمد علي، أن المعرض يعكس انفتاح سوريا على التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول، لافتاً إلى أهمية التواصل مع الشركات والمعامل السورية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون.
وأشار علي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التواصل مع رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية، بما يسهم في تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع، ودعم إعادة تنشيط القطاع الصناعي، وتعزيز حركة التبادل التجاري.
ملتقى للمنتجين والموردين
من جانبه، بيّن المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مشهداني، أن “ثلاثية مشهداني الصناعية” تعد من أبرز المعارض التخصصية الداعمة للقطاع الصناعي في سوريا، إذ تجمع تحت مظلتها ثلاثة معارض متكاملة، وتوفر ملتقى للمنتجين والموردين والمستثمرين والخبراء.
وأوضح مشهداني أن تكامل المعارض الثلاثة يسهم في دعم خطوط الإنتاج، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الصناعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات، وتوسيع حضور المنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية.
وتستقبل المعارض زوارها حتى الثامن من آب الجاري، من الساعة الخامسة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً، مع توفير نقل مجاني من وإلى مدينة المعارض، انطلاقاً من جانب وزارة الزراعة في منطقة البرامكة بدمشق، إضافةً إلى تسيير رحلات من عدد من المحافظات لتسهيل وصول الزوار.