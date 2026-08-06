ثلاثة معارض صناعية تنطلق في دمشق بمشاركة 300 علامة تجارية من 13 دولة

دمشق-سانا‏

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات “ثلاثية مشهداني الصناعية”، التي تضم ثلاثة معارض تخصصية، برعاية وزارة ‏الاقتصاد والصناعة وبتنظيم مجموعة مشهداني الدولية، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.‏

وتشمل الثلاثية معرض الصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست” في دورته السابعة، ومعرض الصناعات الكيميائية “كيم ‏إكسبو” في دورته السادسة، ومعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج “روميكس” في دورته الثالثة.‏

ويشارك في المعارض أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة، إلى جانب عدد من الموردين والمستثمرين والخبراء ‏وصناع القرار، على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع.‏

منصة لدعم الاقتصاد الوطني

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، في تصريح لـ سانا، أن هذه المعارض تمثل ‏منصة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات التحويلية والإنتاجية.‏

وأشار حمزة إلى أن إقامة المعارض التخصصية تسهم في دعم خطوط الإنتاج، وتعزيز التواصل بين المنتجين والموردين، ‏وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة السورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.‏

بدوره، أوضح سفير جمهورية أبخازيا بدمشق محمد علي، أن المعرض يعكس انفتاح سوريا على التعاون الاقتصادي ‏والتجاري مع مختلف الدول، لافتاً إلى أهمية التواصل مع الشركات والمعامل السورية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع ‏مجالات التعاون.‏

وأشار علي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التواصل مع رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية، بما يسهم في تأمين ‏المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع، ودعم إعادة تنشيط القطاع الصناعي، وتعزيز حركة التبادل التجاري.‏

ملتقى للمنتجين والموردين

من جانبه، بيّن المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مشهداني، أن “ثلاثية مشهداني ‏الصناعية” تعد من أبرز المعارض التخصصية الداعمة للقطاع الصناعي في سوريا، إذ تجمع تحت مظلتها ثلاثة معارض ‏متكاملة، وتوفر ملتقى للمنتجين والموردين والمستثمرين والخبراء.‏

وأوضح مشهداني أن تكامل المعارض الثلاثة يسهم في دعم خطوط الإنتاج، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات ‏الصناعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات، وتوسيع حضور المنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية.‏

وتستقبل المعارض زوارها حتى الثامن من آب الجاري، من الساعة الخامسة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً، مع توفير نقل ‏مجاني من وإلى مدينة المعارض، انطلاقاً من جانب وزارة الزراعة في منطقة البرامكة بدمشق، إضافةً إلى تسيير رحلات ‏من عدد من المحافظات لتسهيل وصول الزوار.‏