مباحثات سورية مع صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون ودعم التعافي الاقتصادي

IMG 20260720 222430 486 مباحثات سورية مع صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون ودعم التعافي الاقتصادي

دمشق-سانا

IMG 20260720 222429 766 مباحثات سورية مع صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون ودعم التعافي الاقتصادي

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الإثنين، مع بعثة المشاورات لصندوق النقد الدولي، التي تزور دمشق هذا الأسبوع، التطورات الاقتصادية والمالية في سوريا، وأولويات المرحلة المقبلة، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

وأوضحت وزارة المالية، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، ركّز على تطوير إطار الاقتصاد الكلي والمالي متوسط الأجل، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية والمالية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يدعم بناء سياسات مالية أكثر كفاءة ودقة.

كما ناقش الجانبان استدامة الدين العام، وإصلاح القطاع المالي، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب جهود وزارة المالية في تطوير أدوات التمويل الحديثة، بما فيها الصكوك السيادية، ودعم دور الأسواق المالية في المرحلة المقبلة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمار والنمو.

وكانت وزارة المالية بحثت في الثاني من الشهر الجاري مع بعثة صندوق النقد الدولي، بناء إطار متوسط المدى للمالية العامة، ودعم التخطيط المالي الذي يخدم التحضير لموازنة عام 2027 وما بعدها.

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