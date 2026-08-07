هيئة المواصفات واتحاد غرف الصناعة يبحثان تعزيز منظومة الجودة ودعم تنافسية المنتجات السورية

دمشق-سانا



بحث مدير هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي مع رئيس اتحاد غرف الصناعة مازن ديروان آليات التعاون المشترك وتعزيز منظومة الجودة في السوق السورية وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس، اليوم الجمعة، أن النقاشات ركزت على التعليمات الخاصة بالاشتراطات الإيضاحية على بطاقات البيان “Labels” للمنتجات، ودراسة إمكانية تدوين المعاملة الحرارية على العبوات، إلى جانب بحث دور القطاع الخاص في الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية والتصدي لتداول المنتجات الرديئة، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم تنافسية الصناعة السورية.



وأكد الجانبان أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في ضبط جودة التبادل التجاري، من خلال وضع معايير واضحة وعادلة تضمن سلامة المنتجات وتعزز ثقة المستهلك، إلى جانب دعم المنتج الوطني ورفع قدرته التنافسية.



وشدد الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون وعقد اجتماعات دورية لمواكبة تطورات السوق، وترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصناعة السورية.



وأحدثت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة عام 1969 وتعمل على وضع واعتماد مواصفات ‏قياسية للمنتجات والمواد والسلع والخدمات، بما يضمن جودتها، وتنافسيتها في ‏الأسواق المحلية والعربية والدولية.