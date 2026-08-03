وزير الزراعة يبحث مع بعثة الصليب الأحمر دعم القطاع الزراعي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، واقع القطاع الزراعي وسبل تعزيز التعاون لدعم المزارعين المتضررين خلال السنوات السابقة.

وأشار الوزير السويدان، خلال لقائه ساكاليان في دمشق، إلى أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الثورة، نتيجة قيام النظام البائد بقطع الأشجار وحفر الخنادق، ونزوح أعداد كبيرة من المزارعين وتركهم أراضيهم، ما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن الوزارة عملت الفترة الماضية على إعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي وإعادتها إلى دائرة الإنتاج، من خلال إزالة السواتر والألغام وتأمين عودة المزارعين إلى قراهم وممارسة نشاطهم الزراعي.

تشجير المناطق الزراعية المتضررة

ولفت إلى أن وزارة الزراعة قامت بتوزيع الغراس على المناطق التي تعرضت فيها الأشجار المثمرة للقطع والتدمير، بهدف تعويض جزء من الخسائر وإعادة الحياة إلى المناطق الزراعية المتضررة.

وشدد على أهمية تأهيل البنية التحتية الزراعية، بما يساهم في تمكين المهجرين من العودة إلى قراهم، داعياً إلى دعم المزارعين عبر تمويل استخدام شبكات الري الحديثة، وتطوير أساليب الزراعة، وتعزيز مشاريع المرأة الريفية.

الصليب الأحمر : تنفيذ 19 مشروعاً لتحسين سبل العيش

من جانبه، استعرض ساكاليان أنشطة المنظمة في سوريا وعدد من الدول الأخرى، موضحاً أن مشاريعها تركز على دعم المتضررين من النزاعات، ولا سيما في مجالات الصحة والأمن الاقتصادي.

وبيّن أن برامج الأمن الاقتصادي تهدف إلى مساعدة السكان عبر مجموعة من المشاريع، مشيراً إلى تنفيذ 19 مشروعاً في مجال تحسين سبل العيش، يستفيد منها نحو 30 ألف شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار للمزارعين، ودعم مشاريع الري باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وتوزيع الأغنام وتقديم الأعلاف للمناطق التي تفتقر إلى المراعي.

ولفت ساكاليان إلى أن اللجنة تعمل أيضاً على دراسة مشروع تأهيل مشتل بلدة طعوم في محافظة إدلب، مؤكداً أن القطاع الزراعي يحظى بالحصة الأكبر من مشاريع الدعم التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا.

وكانت وزارة الزراعة عقدت مباحثات في تشرين الأول الماضي، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول سبل تعزيز التعاون في القطاع الزراعي والمشاريع الإنسانية والتنموية، وتم استعراض خطط اللجنة للعامين 2025 و2026، والتي تركز على دعم سبل العيش للأسر الريفية، وتعزيز التنمية الزراعية والثروة الحيوانية.