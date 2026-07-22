مركز مصب السن في اللاذقية يواصل تنفيذ برامج إنتاج ورعاية الأسماك

photo 1 2026 07 22 16 59 15 مركز مصب السن في اللاذقية يواصل تنفيذ برامج إنتاج ورعاية الأسماك

اللاذقية-سانا

تواصل كوادر الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في مركز أبحاث مصب السن بمحافظة اللاذقية، تنفيذ برامج إنتاج ورعاية الأسماك، ضمن خططها الهادفة إلى دعم الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية في سوريا.

photo 5 2026 07 22 16 59 16 مركز مصب السن في اللاذقية يواصل تنفيذ برامج إنتاج ورعاية الأسماك

وذكرت وزارة الزراعة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن هذه الأعمال شهدت نقل يرقات أسماك الكارب العاشب والكارب الفضي، بعمر خمسة أيام، من أحواض الفقس الدائرية في المفرخ إلى أحواض الحضن الأولي، مع ضمان تزويدها بالأوكسجين بشكل مستمر طوال عملية النقل، وفق الضوابط الفنية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة اليرقات ويهيئ لها أفضل ظروف النمو.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توفير بيئة مناسبة لنمو اليرقات حتى مرحلة إنتاج الإصبعيات ذات الجودة العالية، بما يسهم في تعزيز برامج الاستزراع السمكي، وزيادة الإنتاج، ودعم جهود تنمية الثروة السمكية.

ويتبع مركز أبحاث مصب السن للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية التي تتبع بدورها لوزارة الزراعة ويقع في محافظة اللاذقية، وهو مركز متخصص بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالأحياء المائية وتنمية الإنتاج السمكي.

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