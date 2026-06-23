تشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية

photo 2026 06 23 12 12 33 تشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية

دمشق-سانا

أصدر وزير الطاقة محمد البشير القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروات المعدنية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، ومصرف سوريا المركزي، إضافة إلى الجهات المختصة في قطاع النفط والثروة المعدنية.

وبحسب القرار تتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في ضوء المعطيات والعوامل المؤثرة في أسعارها محلياً ودولياً، بما في ذلك الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف الليرة السورية وآليات الدعم وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، وتعمل أيضاً على وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد الأسعار وتحديثها بشكل دوري.

كما تتولى اللجنة رفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة، وإعداد مشروع لائحتها التنظيمية، بما يضمن حسن سير أعمالها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الطاقة الرامية إلى تطوير آليات اتخاذ القرار المتعلقة بالتسعير، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية؛ بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والمصلحة العامة، ودعم استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.

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