‎42 ‌‏ منشأة كونسروة في درعا تستأنف الإنتاج مع ذروة موسم البندورة

درعا-سانا

استأنفت 42 منشأة صناعية متخصصة بصناعة الكونسروة في محافظة درعا عملها بالتزامن مع ‏ذروة إنتاج محصول البندورة، مستفيدة من توفر المواد الأولية وتحسن مستلزمات الإنتاج، ‏واستيعاب جزء من الإنتاج الزراعي المحلي، وتحويله إلى منتجات غذائية مصنعة‎.‎

واطلعت مديرية الصناعة في درعا خلال جولة ميدانية اليوم الإثنين على واقع العمل والإنتاج في ‏عدد من معامل الكونسروة ومراحل التصنيع، والصعوبات والاحتياجات التي تواجه أصحاب ‏المنشآت‎.‎

وأوضح مدير الصناعة خالد العتمة في تصريح لـ سانا، أن عدد المنشآت المتخصصة بصناعة ‏الكونسروة في المحافظة يبلغ 42 منشأة، لافتاً إلى أن المديرية تقدم التسهيلات للصناعيين وتعمل ‏على تخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج وانخفاض سعر طن الفيول من 475 دولاراً إلى 400 ‏دولار‎.‎

وأشار العتمة إلى أن الجولة تهدف إلى نقل واقع المنشآت من أرض الميدان، وتساعد على ‏النهوض بالمنتج المحلي والوطني، وتعزيز دور الصناعة في المحافظة‎.‎

من جهته، بيّن صاحب إحدى منشآت الكونسروة نبيل الريس، أن منشأته تنتج خلال موسم ‏البندورة بين 120 و150 طناً يومياً، مشيراً إلى تحسن الإنتاج بعد التحرير مع انخفاض سعر ‏الفيول والاستفادة من الإعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات‎.‎

ولفت الريس، إلى توفر مادة المازوت بكميات جيدة، وتحسن توفر الكهرباء إضافة إلى توفر ‏المواد الأولية، ولاسيما البندورة بأسعار مناسبة للصناعيين، في حين لا تتناسب الأسعار الحالية مع ‏تكاليف إنتاج المزارعين‎.‎

وتكتسب صناعة الكونسروة أهمية اقتصادية وغذائية في درعا، لدورها في استيعاب الإنتاج ‏الزراعي، ولا سيما محصول البندورة، وتحويله إلى منتجات مصنعة، بما يدعم سلاسل الإنتاج ‏والتصنيع والتسويق وينشط الحركة الاقتصادية في المحافظة‎.‎