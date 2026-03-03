وصول 79 مواطناً سورياً إلى محطة القدم بدمشق قادمين من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن

فرع مكافحة المخدرات بدمشق يقبض على شبكة من عشرة أشخاص تقوم بترويج وبيع المواد المخدرة
احتفال شعبي وعرض لطائرات الدرون بدمشق بمناسبة إطلاق الهوية البصرية للجمهورية العربية السورية
أمطار في أغلب المحافظات أغزرها 39 مم في كسب باللاذقية خلال الـ 24 الماضية
رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق المالية: تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية
لقطات من ساحة السبع بحرات بإدلب أثناء إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك
