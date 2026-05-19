“الليلة التي سبقت الغابات”… عرض مسرحي يفتح جرح الغربة في أوبرا دمشق

دمشق-سانا

تحت مطرٍ لا يتوقف، يقف شخصان وحيدان في العتمة يبحثان عمّن يصغي إليهما، فلا يرويان حكايتهما بقدر ما يفتحان جرحاً إنسانياً عميقاً عن الغربة والتشرّد والوحدة، هذا ما يقدمه العرض المسرحي “الليلة التي سبقت الغابات” الذي تحتضنه القاعة متعددة الاستعمالات في دار الأوبرا بدمشق أيام 18 و19 و20 أيار الجاري.

هدم الجدار الرابع

اختار المخرج صقر كسر الجدار الرابع، لتبدو الخشبة امتداداً مباشراً لأسئلة الجمهور وهواجسه، تتوجه الشخصيتان بكلامهما مباشرة إلى الحضور، مطلقتين أسئلة مفتوحة تمثل جوهر العرض حول معنى الحياة والبحث عن مكان آمن وسط عالم قاس.

وفي لحظات كثيرة، يتحول السرد إلى اعتراف حي تتقاطع فيه ذاكرة التشرّد مع الخوف والوحدة والرغبة في البوح، ما منح العرض طابعاً وجدانياً وإنسانياً مكثفاً.

وأوضح صقر في تصريح لمراسل سانا، أن المسرحية تركز على آلام الغريب والمهمش في مجتمع لا يمنح الضعفاء مساحة للعيش أو حتى للكلام، مبيناً أن النص الأصلي الذي كتبه كولتيس عام 1977 يعبر عن حالة المتشرّد في المجتمع الغربي لكنه يحمل جوهراً إنسانياً عالمياً.

وأشار إلى أنه أعاد تكييف النص ليصبح أقرب إلى البيئة السورية والعربية، عبر لغة محكية ومعادلات ثقافية واجتماعية محلية، مؤكداً أن العرض لا يقوم على حبكة تقليدية بل على مونولوجات تكشف ما بعد المأساة الإنسانية الناتجة عن الحروب والكوارث وتفكك الأسرة.

ولفت إلى أن اهتمامه بالمسرح الفرنسي المعاصر وترجماته السابقة لنصوص كولتيس شكل دافعاً لتقديم هذا العمل، بهدف تعريف الجمهور السوري بتجارب مسرحية عالمية جديدة قادرة على ملامسة الإنسان أينما كان.



الشخصيات بين الألم والأمل

يرى الفنان غسان الدبس أن الشخصية التي يؤديها تمثل حالة بحث مستمرة عن جوهر الإنسان وسط الضغوط القاسية التي يعيشها العالم اليوم، مشيراً إلى أن العرض، رغم الألم الذي يحمله، يترك نافذة صغيرة للأمل وإمكانية الخلاص.

أما الفنانة رشا الزغبي فأوضحت أن النص الأصلي كُتب كمونودراما، لكن المخرج أعاد تقديمه بصيغة ديودراما عبر شخصيتين تتقاسمان الوجع والحلم، وتؤدي الزغبي شخصية تحمل حلماً بتأسيس نقابة تدافع عن حقوق المشردين والمهمشين.

وتشير إلى أن خصوصية التجربة تكمن في بقاء الممثلين على الخشبة طوال مدة العرض دون انقطاع، ما يفرض تركيزاً عالياً وحضوراً دائماً، معتبرة أن العمل كان تجربة قاسية وممتعة في آن واحد.



نص عالمي بروح محلية

يحمل العرض موضوعات الاغتراب والهجرة والوحدة وعدم المساواة، وهي ثيمات أساسية في أعمال كولتيس، أحد أبرز أصوات المسرح الفرنسي المعاصر، وفي هذا النص، تتحول الشخصية الرئيسية إلى صوت لكل من فقد مكانه في العالم، ولكل من يبحث عن غرفة لليلة واحدة أو عن شخص يبادله الحديث في مجتمع لا يرى سوى الأقوياء



يُعدّ الدكتور منتجب صقر أحد أبرز المتخصصين السوريين في المسرح الفرنسي المعاصر، يحمل دكتوراه في الدراماتورجيا من جامعة باريس الثامنة، وماجستيرين في المسرح واللغات الشرقية، درّس المسرح والسينما في جامعة دمشق والمعهد العالي للفنون السينمائية، كما درّس المسرح الفرنسي في جامعات فرنسية.



قدّم ترجمات ودراسات مسرحية بالعربية والفرنسية، وشارك في مؤتمرات وورشات دولية، وأطلق في دمشق مشروع “قراءات المسرح الفرنسي المعاصر”، عمل مع فرق مسرحية فرنسية واشتغل على نصوص أوروبية حديثة، في إطار مشروعه الهادف إلى مدّ الجسور بين المسرح العالمي والبيئة المحلية عبر نصوص تنفتح على أسئلة الإنسان المعاصر وتقدّمها بلغة قريبة من الجمهور السوري.